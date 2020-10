Bắt thanh niên 22 tuổi đâm chết tức tưởi vợ chồng già rồi thản nhiên đi chơi game

Ngày 11/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay đơn vị đã bắt giữ được đối tượng đâm chết tức tưởi vợ chồng già trên địa bàn. Đối tượng tên Vũ Tiến Long (22 tuổi, trú thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) đã sát hại cụ ông Tống Duy N. (70 tuổi) và vợ là bà Cù Thị K. (67 tuổi, cùng trú thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc) để cướp tài sản.

Đối tượng khai trước khi gây án, đối tượng đã trú ở một ngôi nhà hoang gần nhà các nạn nhân hòng chờ cơ hội trộm cắp lấy tiền chơi game. Khoảng 4h sáng ngày 7/10, Long thủ theo 1 con dao bấm, đột nhập vào khu bếp nhà ông N. Nghe tiếng chó sủa, hai vợ chồng già chạy ra sân xem thì bắt gặp Long và quyết định giữ đối tượng lại.

Sợ bị bắt, Long vùng vẫy, lấy dao bấm thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người ông N. và bà K. Do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong thương tâm tại sân nhà. Long thấy vậy liền vào nhà lấy 2 chiếc điện thoại di động rồi tới thị trấn Hà Trung thản nhiên chơi game như không có gì xảy ra.

Sáng cùng ngày, hàng xóm phát hiện ông N. và bà K. tử vong nên đã báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông N. bị đâm 18 vết, bà K. bị đâm 25 vết, các vết đâm trúng nhiều vị trí hiểm yếu. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát nên cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu là giết người , cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Qua điều tra, đến 11h ngày 9/10, cơ quan chức năng đã bắt giữ Vũ Tiến Long khi đối tượng vẫn đang ngồi chơi game tại quán net ở thị trấn Hà Trung. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 2 chiếc điện thoại di động trị giá tầm 7 triệu đồng, 1 con dao bấm là tang vật của vụ án.

Long khai do nghiện game, thiếu tiền tiêu xài nên đã tìm cách sát hại vợ chồng già để lấy tài sản. Được biết, đối tượng đã bỏ học từ năm 2015, thường xuyên lêu lổng, lang thang, trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game, từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Linh Chi/SKCĐ