Bắt tú bà hotgirl cầm đầu đường dây bán dâm chuyên nghiệp

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây bán dâm chuyên nghiệp do tú bà hotgirl 9x cầm đầu.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay sau một thời gian dài đấu tranh, theo dõi, Phòng CSHS đã triệt phá thành công đường dây bán dâm chuyên nghiệp do tú bà hotgirl 9x cầm đầu. "Tú bà" trẻ tuổi này là Cao Thị Ninh (tức Cao 'Kiều', SN 1992, trú tại căn hộ 1902, Chung cư Teaco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng đã bắt quả tang Cao Thị Ninh cùng 3 gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách ở khách sạn P.H. nằm trên phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Sau khi bị bắt, Ninh khai sau khi biết khách có nhu cầu mua dâm, "tú bà" hot girl này sẽ đưa các gái mại dâm từ các quán karaoke tới khách sạn P.H. trên để bán dâm cho khách. Được biết, mỗi lần bán dâm như vậy Ninh ra giá từ 3-5 triệu đồng/lần. Bên cạnh việc "môi giới", nếu khách mua dâm có nhu cầu, "tú bà" này cũng trực tiếp tham gia bán dâm. Ninh sẽ trực tiếp thu tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và khách mua dâm.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Cao Thị Ninh là "tú bà" cầm đầu đường dây môi giới, bán dâm chuyên nghiệp trên địa bàn. Đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó và qua mắt lực lượng chức năng, khiến chuyên án đã phải mất nhiều công sức đấu tranh, triệt phá đường dây này. Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Cao Thị Ninh, đồng thời tiếp tục điều tra đường dây mại dâm này.

Trước đó, vào ngày 8/6, đội CSĐT tội phạm ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào thời điểm bị phát hiện, hotgirl sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Du lịch Huế này đang cầm theo 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Đường dây này hoạt động rất tinh vi, dùng nhiều thủ đoạn hòng qua mắt cơ quan chức năng. Đầu tiên, Hằng mua ma túy từ nhiều đối tượng ở TP.HCM, sau đó yêu cầu đồng bọn ngụy trang ma túy dưới dạng những hộp quà sinh nhật, hộp mỹ phẩm. Sau đó, số hàng được ngụy trang này sẽ được gửi lên xe khách, chạy tuyến TP.HCM - Huế.

