Kiểm tra xe tải nghi vấn, bất ngờ phát hiện gần 400.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 15-8, phát hiện xe tải mang BKS 34C-121.53 do tài xế Nguyễn Hữu Kiển (trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe xe chở 156 thùng chứa 390.000 khẩu trang y tế và 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm.

Chiếc xe tải chứa 156 thùng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hiện, lực lượng quản lý thị trường tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của Pháp luật.

Trước đó, ngày 26-7, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh kiểm tra xe ôtô khách biển số 73B - 011.27 do Phạm Thanh Tuyến (SN 1986), trú tại xã Võ Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong khoang chứa hành lý dưới gầm xe có 72.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

