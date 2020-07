Bầu Đức: “Tôi có quyền, tôi cứ nói”

Thỉnh thoảng, trên 2 khe nứt lại nổ tia lửa, phun cột tro khói cao hàng trăm mét. Bất chấp mùa đông nước Nga đóng băng vạn vật, dòng dung nham đốt cháy mọi thứ trên đường đi, bốc khói và hơi nước mù mịt. Khi sự phun trào tắt hẳn và mặt đất an toàn trở lại, Tiến sĩ Erik cùng nhóm đồng nghiệp tới lấy mẫu đá núi lửa mới mang về nghiên cứu. Họ kinh ngạc phát hiện trong đá có lẫn các tinh thể kim cương quý giá sáng lấp lánh.

Minh Dương (T/h)