Bầu Hiển đến sân nào, chức vô địch V.League sẽ được trao ở đấy?

Clip: Cái kết đắng dành cho người đàn ông cởi trần chửi bới, thách thức lực lượng công an

Người đàn ông cởi trần có vẻ đang say rượu liên tục chửi bới, thách thức lực lượng công an và cái kết bị khống chế đưa lên xe chở về phường xử lý trong sự đồng tình của người dân chứng kiến sự việc.