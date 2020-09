Bầu trời ở Mỹ chuyển sang đỏ cam bất thường khiến người dân hoang mang không phân biệt được ngày đêm

Người dân ở khu vực vịnh San Francisco cho biết là họ đã ngủ quên vì bầu trời quá tối. Hiện đèn đường vẫn bật và phía cảnh sát địa phương cũng khuyến cáo người dân lái xe nên bật đèn pha cả ngày để đảm bảo di chuyển được an toàn hơn.

Các tòa nhà cao tầng ở khu vực Vịnh San Francisco dưới nền trời màu cam

Nhiều người đã chia sẻ video, hình ảnh chụp bầu trời vào ban ngày lên mạng xã hội và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Hiện tượng này phần lớn là do ánh sáng mặt trời đã bị chặn lại hoặc bị hấp thụ trước khi đến bề mặt do có quá nhiều khói bụi trong không khí khiến nó trở nên tối bất thường vào ban ngày.

Trung tâm thành phố San Francisco trong Công viên Dolores dưới bầu trời màu cam tối đen bởi khói từ đám cháy rừng California

Trước tình hình thời tiết bất thường trên, Mỹ đã cảnh báo về chất lượng không khí trên khắp khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương - nơi có 85 đám cháy rừng lớn hiện đang hoành hành và người dân trong khu dân cứ từ nam Oregon đến bắc Seattle đã nhìn thấy bầu trời đỏ rực như máu và khói bụi mịt mờ đến ngạt thở.

Cầu Cổng Vàng tối đen bao phủ bởi khói do cháy rừng

Nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ Roger Gass cho biết, gió tại khu vực Thái Bình Dương có khả năng sẽ tiếp tục đẩy khói qua phía tây, làm chất lượng không khí nơi đây trở nên tồi tệ hơn.

Người dân được cảnh báo nên hạn chế ra ngoài và nên mang theo khẩu trang để phòng tránh khói bụi và không khí độc hại.

Your browser does not support HTML5 video.

Cháy Rừng Ở Australia Khiến Bầu Trời Chuyển Đỏ Như Máu



Theo Phương Hoa/SKCĐ