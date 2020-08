Bayern vs PSG: Giải mã "dữ liệu" từ Flick và Tuchel

Your browser does not support HTML5 video.

Tức giận vì bị chắn đường, người đàn ông đi xe tải "đi một đường quyền" vỡ tan gương xe taxi

Sự việc xảy ra trong một ngõ vắng, cho rằng lái xe taxi đậu chắn đường khiến xe mình không thể quay đầu, người đàn ông đi xe tải xuống xem xét tình hình rồi bất ngờ đấm vỡ gương xe taxi rồi mới bỏ đi.