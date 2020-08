Phát sốt trước loạt ảnh váy xuyên thấu sexy của BB Trần, đặc biệt vòng 1 cũng 'không phải dạng vừa'

Bên cạnh những clip, video hút views cùng cách nói chuyện duyên dáng, chuyện tình đồng giới của BB Trần cùng Lê Quang Lâm cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nam diễn viên hài đã thẳng thắn công khai giới tính cùng tình yêu của mình, không sợ bị ném đá hay làm xấu hình ảnh của mình. Từ trước đến nay, BB Trần vốn rất nổi tiếng với những clip parody làm mưa làm gió trên mạng xã hội . Với nét duyên hài hước, BB Trần ngày càng chiếm được cảm tình từ người hâm mộ, đặc biệt sau khi tham gia chương trình 'Chạy đi chờ chi' và được nhiều người gọi là 'Thánh chơi dơ'.Bên cạnh những clip, video hút views cùng cách nói chuyện duyên dáng, chuyện tình đồng giới của BB Trần cùng Lê Quang Lâm cũng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nam diễn viên hài đã thẳng thắn công khai giới tính cùng tình yêu của mình, không sợ bị ném đá hay làm xấu hình ảnh của mình.

BB Trần và người yêu.



Bên cạnh đó, BB Trần cũng thoải mái diện những bộ đồ nữ tính, hóa trang thành những quý cô nóng bỏng. Do đó, anh được biết đến là một trong những nghệ sĩ biến hóa đa dạng nhất nhì làng Bên cạnh đó, BB Trần cũng thoải mái diện những bộ đồ nữ tính, hóa trang thành những quý cô nóng bỏng. Do đó, anh được biết đến là một trong những nghệ sĩ biến hóa đa dạng nhất nhì làng giải trí Việt khi có thể cân được hết từ hình tượng soái ca lạnh lùng cho đến mỹ nhân nóng bỏng

Mới đây, BB Trần lại tiếp tục đốt mắt người xem thông qua bộ ảnh diện váy dạ hội xuyên thấu, khoe trọn 3 vòng nóng bỏng. Với chiều cao lý tưởng, ngoại hình ấn tượng và vóc dáng nuột nà, BB Trần khiến nhiều chị em phải cảm thấy lép vế và kiêng dè.

Loạt ảnh được nam diễn viên chia sẻ.

Bộ ảnh đã nhận về cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, BB Trần cũng ghi điểm nhờ vóc dáng cùng lưng trần gợi cảm, thần thái lại sang chảnh không hề thua kém bất kỳ một người mẫu chuyên nghiệp nào.

Chỉ mới đăng tải không lâu, bộ ảnh của BB Trần đã thu về hàng chục nghìn lượt like và bình luận, nhiều chị em còn không ngại ngần xin bí quyết giữ dáng của nam diễn viên.

BB Trần từng nhiều lần hóa thân thành mỹ nhân nóng bỏng.

Trước đây, trong một bài chia sẻ về giới tính của mình, BB Trần cho biết bản thân không có nhu cầu chuyển giới vì muốn giữ được sự biến hoá linh hoạt giữa cả hai hình tượng nam - nữ.



