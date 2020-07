Uống nhầm dầu hỏa trong chai nước khoáng, bé 16 tuổi nhập viện cấp cứu vì ngộ độc nặng

Ngày 18/7, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị đã cứu thành công bệnh nhi L.H.P. (16 tháng tuổi) trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc dầu hỏa nặng.



Theo thông tin ban đầu, trước đó 1 ngày, vào ngày 17/7 người thân bệnh nhi có mua dầu hỏa về để vỏ chai nước khoáng và đặt ở trong nhà. Không lâu sau, phát hiện cháu P. ho sặc sụa, thân mình tím tái, miệng nồng nặc mùi dầu hỏa, gia đình vội vàng đưa cháu đi cấp cứu.

Tại khoa Hồi Sức Cấp cứu, BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám và chẩn đoán, phát hiện bệnh nhi bị viêm phổi do ngộ độc dầu hỏa nặng. Nguyên nhân do bé uống nhầm dầu hỏa vì tưởng là nước khoáng. Rất may, do được xử lý cấp cứu kịp thời nên hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.





BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cho biết, từ đầu năm tới nay, khoa Hồi Sức Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 11 ca ngộ độc dầu hỏa cũng như các dẫn chất khác như xăng, dầu không khói...

BSCKI Lê Văn Hoàn - Phó giám đốc bệnh viện khẳng định, việc trẻ em uống nhầm dầu hỏa và các chất dẫn rất hay gặp. Sau khi uống, trẻ thường có các biểu hiện như ho sặc sụa, người tím tái, hơi thở nồng nặc mùi, thậm chí nặng hơn có thể dẫn tới suy hô hấp và đe dọa tới tính mạng. Zing dẫn lại lời

Để bảo vệ con trẻ, các bậc phụ huynh cần nhớ không để hóa chất ở những chỗ trẻ vui chơi, qua lại, nơi trẻ có thể với tới. Bên cạnh đó, không đựng hóa chất, dầu hỏa vào chai lọ vốn để nước uống, chai lọ sặc sỡ đẹp mắt, cần có người lớn trông coi và không để trẻ chơi một mình.





Trong trường hợp trẻ uống phải dầu hỏa, cha mẹ không nên gây nôn mà nên cho trẻ súc miệng bằng nước muối loãng. Nếu bé còn nhỏ thì có thể lau rửa miệng. Sau đó, đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục cấp cứu, giải độc và theo dõi.

