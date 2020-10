Bé trai 2 tuổi bị người nhà cho uống nhầm dầu xoa bóp vì tưởng là siro ho

Theo lời kể gia đình, bé được cho uống nhầm khoảng nửa nắp dầu xoa bóp, tương đương khoảng 5ml. Sau khi uống , bé T. khóc thét, mệt, buồn nôn nên nhà tức tốc đưa con cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng thở nhanh, sốt nhẹ, buồn nôn, hơi thở đậm mùi dầu gió.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Cát Phương Vũ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhi được chỉ định truyền dịch, trấn an bằng cách dỗ dành đồng thời khám soi kĩ tổn thương hầu họng. May mắn là bệnh nhi không có tổn thương bỏng rát niêm mạc đồng thời kiểm tra chức năng gan thận còn bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ chăm sóc bé trai

Sau khi được điều trị, sức khỏe bé T. đã ổn định sức khỏe, đỡ sợ, ít quấy khóc hơn và chuẩn bị xuất viện. May mắn bé không bị các biến chứng bỏng đường hô hấp, tiêu hoá, hay viêm phổi hít.



Cũng liên quan đến việc trẻ uống nhầm hóa chất, hôm 15/9 vừa qua bé gái Đ.T.L 20 tháng tuổi (địa chỉ tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) tử vong thương tâm vì uống nhầm xăng.



Gia đình cho biết, bé uống nhầm khoảng 60ml xăng từ chiếc vỏ chai nước mà hàng xóm vứt sang. Sau đó bé khó thở, tím tái được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu.



Bé được hút ra ra nhiều dịch hồng, đặt nội khí quản và được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu. Lúc này tình trạng bé rất nặng, phải bóp bóng qua nội khí quản, trào bọt hồng nhiều lẫn máu cục. Mạch 60l/phút, Sp02 60%, trẻ li bì, đồng tử giãn 4mm, mất phản xạ ánh sáng; tim nhịp yếu, phổi thông khí kém; trên da có các nốt xuất huyết.



Dựa trên các đặc điểm lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán cháu bé ngừng tuần hoàn, phù phổi cấp do ngộ độc xăng. Sau 90 phút liên tục hồi sức cấp cứu bé đã không qua khỏi.

Theo bác sĩ Vũ, tình trạng trẻ bị ngộ độc thuốc hay uống nhầm các hóa chất (thuốc trừ sâu, chất tẩy, xăng dầu, cồn …) xảy ra phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn khi đựng hóa chất trong vỏ chai đồ uống rồi cất giữ không cẩn thận. Trong khi lứa tuổi của trẻ còn tò mò hiếu động, không thể phân biệt được nên rất dễ uống nhầm.



Bác sĩ khuyến cáo người lớn tuyệt đối không đựng hóa chất trong các chai lọ đồ uống. Các chai đựng hóa chất cần có tem nhãn rõ ràng và để xa tầm tay của trẻ.

