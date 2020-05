Cảnh báo: Bé 21 tháng tuổi bị bại não sau khi uống trà sữa

Zing dẫn lại lời của GS Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Bệnh viện mới đây vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 21 tháng tuổi bị bại não do uống trà sữa.

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân được biết, gia đình cháu bé này khi đi chơi có mua trà sữa về uống. Khi đó, con trai 21 tháng tuổi cũng đòi uống, không may hút phải thạch trong trà sữa dẫn đến tình trạng tắc đường thở gây ngưng thở.

Bé trai dù giữ được mạng sống nhưng trong tình trạng sống thực vật.

Ngay sau đó, cháu bé được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả chụp MRI cho thấy, não bệnh nhi bị teo rất nặng, được điều trị theo hướng ghép tế bào gốc nhưng hi vọng khá mong manh.

Theo GS Liêm, bé trai dù giữ được mạng sống nhưng trong tình trạng sống thực vật, chân tay không còn cử động, tất cả cơ gồng cứng, phải cho ăn qua ống thông. Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ rất dễ bị hóc thạch nhưng nhiều phụ huynh lại vô tư mua về cho con ăn.

Với dị vật nhỏ, trẻ có cơ may sống sót cao hơn vì dị vật này khi rơi vào đường thở cũng không bít hết. Nhưng với thạch to, mềm sẽ dễ bít hết đường thở, khiến trẻ gặp nguy hiểm thậm chí là tử vong. Bởi vậy, GS Liêm khuyến cáo phụ huynh không cho trẻ nhỏ uống các loại trà sữa hoặc ăn thạch mút.

Mới hồi tháng 8 năm ngoái, đơn vị Ngoại - Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng tiếp nhận một nam bệnh nhân 20 tuổi (Hạ Hòa - Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, nôn, bụng chướng.

Bã thức ăn được lấy ra ngoài.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị tắc ruột, các quai ruột giãn to. Qua tìm hiểu được biết, bệnh nhân có thói quen uống trà sữa thay cơm. Trước khi nhập viện 20 ngày, bệnh nhân bị đau bụng và cơn đau ngày càng dữ dội.



Bệnh nhân được gia đình đưa lên bệnh viện tuyến huyện điều trị nhưng sau 5 ngày phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tại đây, bác sĩ thăm khám và chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn và tiến hành phẫu thuật để lấy bã thức ăn ra ngoài.

Nữ sinh 14 tuổi nguy kịch nghi do ngộ độc trà sữa. Nguồn: VTC 14