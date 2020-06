Bé 3 tháng tuổi và 13 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện trong ngày 1/6

Trong số 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay có 1 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và 13 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. 1 trong 13 bệnh nhân tại Bạc Liêu có trẻ 3 tháng tuổi mắc bệnh.



Danh sách bệnh nhân COVID-19 công bố khỏi bệnh ngày 1/6:

Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được công bố khỏi bệnh

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu: 13 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó 1 bệnh nhân 3 tháng tuổi. Đây đều là công dân Việt Nam trở về từ UAE.

BN272 (58 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 26/5, 27/5 và 28/5. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN273 (30 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 7/5. Quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả nhiều lần âm tính nhiều lần với virus corona các ngày từ 25/5 đến 28/5.



BN274 (3 tháng tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Quá trình điều trị, bệnh nhân có 5 lần âm tính với virus corona. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính.

BN275 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có 6 lần từ ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính.

BN276 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất vào ngày 20/5 các lần xét nghiệm tiếp theo từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính.

BN279 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 18/5, các xét nghiệm tiếp theo trong các ngày từ 25/5 - 28/5 đều cho kết quả âm tính.

BN280 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính vào các ngày 26/5, 27/5 và 28/5.

BN281 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Từ ngày 25/5 - 28/5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính.

BN283 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có 7 lần xét nghiệm âm tính. Trong đó, các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 25/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính.

BN284 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 19/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính.

BN287 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính từ ngày 13/5 - 20/5 và từ ngày 25/5 - 28/5.

BN288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ ngày 12/5 - 20/5 và từ ngày 25/5 - 28/5.

BN313 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 7/5. Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày từ 18/5 đến ngày 28/5 đều cho kết quả âm tính. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.



Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 328 ca mắc COVID-19, trong đó, 293 người khỏi bệnh được xuất viện.

