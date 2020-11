Làm rõ nghi vấn bé 3 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đến mức chấn thương sọ não, nguy kịch

Theo báo Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 mới tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, nghi bị mẹ đẻ bạo hành



Bệnh nhi là cháu L.C. (3 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Lúc đầu, bé được Bệnh nhi là cháu L.C. (3 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Lúc đầu, bé được gia đình đưa đến Bệnh viện quận 12 trong tình trạng cơ thể có nhiều vết thương. Khi đó, người mẹ cho biết con mình bị nôn ói, bầm mắt do té ngã cầu thang.



Tuy nhiên, khi làm việc với công an, người mẹ mới chịu thừa nhận có đánh vào đầu con trước khi nhập viện 3 ngày. Kết quả thăm khám ở Bệnh viện quận 12 cho thấy, bệnh nhi bị tụ máu não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng.

Bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2



Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, cho bệnh nhi thở oxy và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).



Tại bệnh viện tuyến trên, bệnh nhi đã trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn. Theo kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bé C. có nhiều vết thương tụ máu khắp cơ thể, dập lách, chấn thương sọ não, xuất huyết não... và tiên lượng nặng.



Liên quan đến vụ việc, người mẹ vẫn đang được Công an quận 12 tiến hành lấy lời khai. Một số người dân gần nhà bệnh nhi cho biết, từng thấy mẹ ruột đánh bé nhiều lần. Bên cạnh đó, người mẹ này còn có biểu hiện bị trầm cảm.



Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ