Thương tâm bé 8 tuổi đuối nước khi mẹ nhận hàng cứu trợ, 2 anh em ruột tử vong trên đường tránh lũ

Theo thông tin từ Đại Đoàn Kết, ông Trương Xuân Toán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình ) tối 20/10 xác nhận, trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ bé trai 8 tuổi đuối nước tử vong thương tâm.



Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi), ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa. Vào khoảng 15h30 cùng ngày, cháu T. ở nhà với bà ngoại. Khi đang tránh lũ trên bè của Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi), ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa. Vào khoảng 15h30 cùng ngày, cháu T. ở nhà với bà ngoại. Khi đang tránh lũ trên bè của gia đình , cháu không may bị sảy chân xuống dòng nước lũ chảy xiết.

Nơi xảy ra vụ việc



Dù bà ngoại phát hiện sớm và hô hoán mọi người tới cứu, nhưng do nước lũ sâu hơn 3m nên khi người dân bơi đến lặn tìm được cháu T. thì nạn nhân đã tử vong.



Theo ông Toán, nhà cháu T. thuộc hộ nghèo của xã. Lúc xảy ra tai nạn, mẹ T. đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ, bố cháu thì đi làm ăn xa trong miền Nam.



Mới ngày 18/10 vừa qua tại thôn 3- Thanh Tân (xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) cũng xảy ra vụ 2 anh em ruột Mới ngày 18/10 vừa qua tại thôn 3- Thanh Tân (xã Thanh Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) cũng xảy ra vụ 2 anh em ruột đuối nước tử vong. Hai nạn nhân là cháu Hoàng Văn Quân (10 tuổi) và Hoàng Văn Quý (6 tuổi).

Đám tang của hai cháu nhỏ



Do nước dâng quá cao, bố của hai cháu là anh Hoàng Văn Đức (44 tuổi) đã nhờ em trai chở hai con đến nhà ông nội cách đó khoảng 1km để tránh lũ.



Theo thông tin từ Theo thông tin từ Pháp luật & Bạn đọc, khi đò mới đi được khoảng 300m thì bất ngờ gặp gió to và bị lật khiến 2 cháu bé bị nước lũ cuốn trôi. Mãi 30 phút sau, thi thể hai cháu mới được tìm thấy.



Do nhà bị ngập sâu nên thi thể của hai cháu bé được đưa qua nhà ông nội chờ mai táng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ