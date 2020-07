Bê bối tấn công tình dục gây rúng động trường đại học bậc nhất nước Anh

St. Andrews vốn được biết đến là trường Đại học mơ ước của nhiều học sinh tại Anh, đây là nơi Hoàng tử Williams và Công nương Kate đã theo học và hiện đang phải đối diện với vụ bê bối chưa từng có tiền lệ khi hàng loạt phụ nữ lên tiếng họ từng bị tấn công tình dục hoặc cưỡng hiếp trong khuôn viên chính trường Đại học này. Các nạn nhân đều đưa ra cáo buộc nhắm tới những thành viên của một hội sinh viên có tên Alpha Epsilon Pi, tại Đại học St. Andrews. Đây vốn là một hội sinh viên có nhiều điều tiếng tại Mỹ và cũng đang đối mặt với các điều tra về hành vi xâm phạm tình dục tại Mỹ.

Hoàng tử William và Công nương Kate trong một lần ghé thăm trường cũ

Trường Đại học St. Andrews cho biết, họ đang phối hợp với sở cảnh sát địa phương để tiến hành điều tra các cáo buộc nêu trền, phần lớn đều được công bố ẩn danh thông qua tài khoản Instagram ‘Những người sống sót tại St. Andrews’ - @StAndrewsSurvivors.





Ảnh chụp màn hình tài khoản 'Những người sống sót tại St. Andrews'

Tài khoản mạng xã hội này tới nay đã đăng hơn 20 vụ việc về sinh viên trong trường bị hiếp dâm, tấn công, và tấn công tình dục, một số trong đó nêu rõ thủ phạm là bạn học trong cùng ngôi trường danh giá này. Về hội sinh viên Alpha Epsilon Pi, hội đã đình chỉ hoạt động của một số thành viên có liên quan đến cáo buộc nêu trên cho tới khi có kết quả điều tra chính thức.

Người phát ngôn của trường Đại học St. Andrews cho hay, nhà trường đã liên hệ với chủ tài khoản Instagram @StAndrewsSurvivors để đưa ra các yêu cầu hỗ trợ và tư vấn đối với phía người bị hại. Ông cũng cho biết, nhà trường sẽ giới thiệu thêm các khóa học bắt buộc trong học kì tới, chú trong tới chủ đề về ‘sự cho phép, đồng thuận’.

Theo Thùy Dương/SKCĐ