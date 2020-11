Gia đình tá hỏa phát hiện bé trai 10 tuổi chấn thương cột sống cổ vì học trò nhào lộn trên Tiktok

Ngày 23/11, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận bé trai (10 tuổi, sống ở TP.HCM) được người nhà đưa đến cấp cứu vì tai nạn do học theo trò chơi trên mạng xã hội

Mẹ của bé cho hay khi đang làm việc ở trước nhà thì nghe con la to nên vội chạy vào thì đã thấy con đang ôm cổ khóc, đầu nghiêng sang một bên. Con liền kể lại là bắt chước trò nhào lộn trên TikTok xong bị vẹo một bên cổ.



Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra, đeo nẹp cố định cột sống cổ và chụp hình kiểm tra cho bé. Sau 3 ngày điều trị, bé đã phục hồi tốt, kết quả chụp hình chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bé chỉ bị chấn thương phần mềm.

Khoa tâm lý BV Nhi đồng 2 cũng thường tiếp nhận các bệnh nhi đến khám vì các rối loạn hành vi liên quan đến việc xem tivi, Youtube và các ứng dụng điện tử quá nhiều.



Nhiều trường hợp tương tự từng xảy ra, bé Đ.T.K., (7 tuổi) ngụ ở huyện Nhà Bè, TP.HCM tử vong hồi tháng 11/2019 do học theo trò thắt cổ trên mạng Youtube.

Tại đây, cháu được đặt nội khí quản rồi được chuyển tiếp đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhi thở máy, xử trí cấp cứu. May mắn đến sáng hôm sau cháu K. đã tỉnh lại, được rút nội khí quản, tri giác ổn định.

Cá voi xanh và những trào lưu trên mạng xã hội đáng bị tẩy chay. Video: Zing.vn