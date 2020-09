Cuộc trốn chạy khỏi bàn tay chăn dắt của mẹ và cậu ruột qua lời kể nhói lòng của bé gái 10 tuổi

Báo Thanh Niên đưa tin, Đào Thị Gái (38 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy chồng khi còn rất trẻ và sinh được 2 người con gái. Ít lâu sau, Gái và chồng chia tay. Gái gặp gỡ và lấy anh N.Đ.T. (ngụ tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) rồi sinh thêm được 5 người con.





Đến năm 2018, anh T. mất, người đàn 2 lần đò này bắt tay với em trai là Đào Văn Bé (24 tuổi) bạo hành, chăn dắt chính những đứa con mình đứt ruột đẻ ra để hành nghề ăn xin.

Cháu D. kể lại hành trình trốn chạy khỏi mẹ và cậu ruột





5 đứa con của Gái với chồng sau là cháu N.T.M.D (10 tuổi), cháu Tr., T., H. và Ng.. Sau khi anh T. mất, Gái bỏ các con lại cho mẹ chồng là bà P.T.R (55 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, H.Cẩm Mỹ) nuôi. Dăm bữa nửa tháng Gái mới về thăm con một lần. Và trong 1 lần về thăm con, gái dẫn cháu T., H., Ng. bỏ đi ăn xin. Vài tháng sau, Gái lại về dẫn nốt cháu D. và Tr. đi theo.





Những tưởng đi cùng mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng thật không ngờ, các cháu lại trở thành nạn nhân của chính mẹ đẻ. Cháu D. kể, khi đang học lớp 4 ở trường tiểu học M.H (xã Xuân Bảo) thì mẹ bất ngờ xuất hiện bắt D. và Tr. về TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) ở nhà trọ. Dù lúc đó cô giáo khuyên can nhưng Gái vẫn không nghe, cứ thế ôm con đi.





Đến ở cùng mẹ con Gái còn có Đào Văn Bé và con gái riêng của Gái là Đ.T.H (16 tuổi). Ở mấy hôm thấy khổ quá, cháu D. đòi về với bà nội nhưng Gái không đồng ý. Ả kêu Bé dùng dây điện đánh, hành hạ cháu D..

D. và 4 đứa em





Gái bắt cháu D. và Tr. đi ăn xin khắp thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức... Có lúc Gái dắt con đi hoặc để cho em trai là Bé chở D. và em trai đi ăn xin.





"Mỗi ngày, con phải xin được 900.000 đồng. Nếu không đủ thì bị mẹ kêu cậu Bé đánh, chích điện. Nếu ai khóc thì mẹ tát mạnh vào miệng", D. kể.





Vừa kể cô bé vừa chỉ vào gáy và lưng của Tr. - nơi Bé dùng dây điện điện đánh, dùng vợt muỗi chế thành roi điện để trích.





“4 giờ sáng con và em Tr. bị mẹ và cậu Bé lôi dậy, cho ăn cơm trắng với nước tương rồi chở đi ăn xin. Buổi trưa, nếu ai cho được gì thì ăn nấy. Tối về cũng chỉ được mẹ cho ăn cơm với nước tương”, D. kể thêm.





Hơn 6 tháng ở cùng mẹ nhưng không giây phút nào D. và Tr. cảm thấy thoải mái. Cuộc sống của các con ngập trong đòn roi. Em trai của D. cũng bị mẹ ép đi xin theo định mức mỗi ngày phải được từ 250.000 đến 300.000 đồng. Nếu không xin đủ sẽ bị cậu và mẹ đánh, chích điện.





Khi chịu không nổi, D. bàn bạc với em trai trốn khỏi nanh vuốt và mẹ và cậu để về ở với bà nội. Nhưng vô tình câu chuyện của hai đứa trẻ đáng thương bị Gái nghe thấy chúng lại lôi ra đánh. Bé đánh cháu Tr đến mức làm gẫy cả răng của thằng bé.

Cháu Tr. bị đánh gãy răng





“Từ lúc đó, Tr. bị mẹ và cậu bắt ở nhà trông hai em nhỏ. Còn con phải dẫn em T. đi xin ăn", D. cho hay.





Kể về những ngày lang thang ngoài đường ăn xin, D. cho biết: Có những hôm đi ăn xin khát nước lắm nhưng không dám mua nước uống vì sợ mẹ đánh chết. Cũng theo D., mẹ không đi ăn xin mà chỉ đưa D. và em trai đến chỗ ăn xin rồi ngồi ở chỗ mát quan sát. Để quản lý D ., Gái đưa cho cháu 1 chiếc điện thoại, lâu lâu gọi hỏi xin đủ 150.000 đồng chưa để tới thu.





Dù bị ép đi ăn xin nhưng lúc nào trong đầu D. cũng nung nấu ý định bỏ trốn. “Con quyết tâm phải bỏ trốn và đưa các em về nhà nội để thoát việc bị ép đi ăn xin. Con muốn đi học”, D. nói.





Vào cuối tháng 6, Gái đưa D. và T. lên xe buýt đi về chợ cũ Kim Long (huyện Châu Đức) để ăn xin. Khi mẹ ngồi chỗ mát ngồi rung đùi xem nọ xem kia thì D. dắt em T. đi xin được khoảng 100.000 đồng rồi nói với em trai là phải bỏ trốn về nhà bà nội. Vừa lúc đó thì xe buýt 22 đi tới, D. liền dắt T. chạy nhanh lên xe.





D. hỏi chú phụ xe đi về xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) thì được chú ấy hướng dẫn đến ngã ba Tân Phong (TP.Long Khánh) như thế nào thì được chỉ đi xe 15 sẽ đến xã Xuân Bảo.





D. cũng kể, trên xe buýt đã tháo sim điện thoại, bẻ gãy để mẹ không liên lạc được nữa...









Theo Thanh Mai/SKCĐ