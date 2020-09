Gia đình ở Ba Vì, Hà Nội cầu cứu khi con gái 11 tuổi bất ngờ mất tích lúc nửa đêm

Tin tức mới nhất ngày 19/9, tờ Pháp luật & Bạn đọc dẫn lại thông tin từ gia đình chị Loan (trú tại thôn Thái Bạt 1, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội ) sáng cùng ngày cho biết, con gái 11 tuổi bỗng nhiên mất tích bí ẩn lúc nửa đêm và hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo chị Loan, con gái chị là bé Lương Kiều Yến Nhi (SN 2009). Hiện bé đang là học sinh lớp 6 trường THCS Tòng Bạt.

Tối hôm trước, bé vẫn ngủ trong nhà bình thường. Thế nhưng sáng ra mọi người vào gọi lại không thấy cháu đâu. Quá lo lắng, gia đình chị Loan đã tìm kiếm con gái khắp nơi nhưng đều không có kết quả.

Cụ thể, chị Loan cho biết: "Đêm hôm trước cháu vẫn ngủ trong nhà, đến sáng hôm sau gia đình vào gọi dậy thì không thấy con đâu. Quá lo lắng gia đình đã đi tìm nhưng vẫn không thấy. Trước khi mất tích cháu Yến Nhi không có mâu thuẫn gì với gia đình".

Gia đình nghi ngờ, bé Nhi có thể mất tích vào khoảng thời gian từ 12h đêm đến 5h sáng. Đến khi trích xuất camera, gia đình phát hiện con gái mất tích lúc 12h đêm. Khi đi, cô bé mặc quần màu đỏ cùng áo màu trắng.

Hiện tại, gia đình chị Loan đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an, đồng thời chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để mọi người giúp đỡ.

Ai từng gặp cô bé hoặc thấy bé Nhi ở đâu xin báo cho gia đình hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất. ĐT liên hệ 0982324268 (chị Loan, mẹ cháu Nhi).

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ