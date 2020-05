Bé gái 12 tuổi mang thai, bạn trai lĩnh 14 năm tù dù không phải 'tác giả'

Hai thanh niên có quan hệ với bé gái 12 tuổi phải hầu tòa. Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo nội dung các trạng, khoảng tháng 12/2017, gia đình bé gái Thái Y. thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám và phát hiện Y. đang mang thai. Gia đình gặng hỏi thì cháu Y. cho biết đã từng quan hệ tình dục với Hồ Trí Nguyên.

Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, gia đình Y. trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đồng thời đưa cháu Y đến bệnh viện để phá thai. Đến ngày 28/12/2017, Y. được đưa đi dừng thai tại Bệnh Viện Từ Dũ . Cơ quan công an đã phối hợp với Trung tâm pháp y đã tiến hành thu mẫu mô thai của bé gái mang đi giám định AND để phục vụ điều tra, đồng thời triệu tập Hồ Trí Nguyên lên làm việc.Tại cơ quan chức năng, Hồ Trí Nguyên khai nhận từng 2 lần quan hệ tình dục với bạn gái 12 tuổi tại một khách sạn khác nữa. Tuy nhiên, lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Trái với dự đoán ban đầu, kết luận giám định ADN cho thấy Nguyên không phải là người cha sinh học của mô thai. Một nam thanh niên tên Bùi Thành Hòa mới chính là "tác giả" của cái thai trong bụng bé gái.



Lúc này, cô bé 12 tuổi mới thú nhận còn có quan hệ tình dục với Bùi Thanh Hòa - một người bạn trai khác mà Y. quen qua mạng xã hội Facebook từ cuối tháng 10/2017.

Khi bị triệu tập, Hòa cũng khai nhận, đầu tháng 11/2017, khi đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của Y. nói là bị cha mẹ la mắng nên muốn bỏ nhà đi nhưng không biết đi đâu. Hòa hỏi thăm đã có chỗ ngủ qua đêm chưa rồi đón Y. về nhà mình. Tại đây, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Hòa đã bị bắt giữ vào ngày 17/4/2018. Còn Nguyên dù không phải cha của cái thai trong bụng bé gái 12 tuổi nhưng cũng bị bắt tạm giam vào ngày 14/6/2019 do đã có hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Cuối tháng 11/2019, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xử Hồ Trí Nguyên và Bùi Thành Hòa cùng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi tuy nhiên phiên tòa bị hoãn vì vắng luật sư bào chữa.

Tại phiên tòa được mở lại hôm 22/5 vừa qua, Nguyên và Hòa đã thành khẩn nhận tội.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyên 14 năm tù; bị cáo Hòa 9 năm tù cùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Ngoài ra, Hòa còn phải chấp hành thêm bản án 24 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản" của TAND quận Tân Phú. Tổng hình phạt mà bị cáo Hòa phải chịu là 11 năm.

