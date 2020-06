Bé gái 13 tuổi mất tích nhiều ngày sau cuộc điện thoại kêu cứu đầy bí ẩn

Theo nguồn tin của Dân Trí , đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, Công an huyện đã tiếp nhận tin trình báo của ông Đỗ Văn Quang (SN 1972, trú xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi) mất tích từ tối ngày 17/6 đến nay.