Sốc với lý do bé gái 13 tuổi uống thuốc diệt cỏ tự tử: Cãi nhau với mẹ, bạn bè chê nhà nghèo

Theo nguồn tin từ Báo Dân Sinh, Bệnh viện Nhi đồng TP Đồng Nai vừa cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi nguy kịch do uống thuốc diệt cỏ Paraquat. Sau một tuần điều trị, Sức Khỏe của bệnh nhi đã tiến triển tốt hơn.





Theo thông tin có được, bệnh nhi này là cháu Y.N (13 tuổi, ngụ Đồng Nai), hiện đang sống cùng bố mẹ nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tâm lý của N. có chút bất ổn vì thường xuyên bị bạn bè học cùng trường chê bai.





Đến tối 24/8, N. và mẹ xảy ra cãi vã. Trong lúc tâm lý bất ổn, không làm chủ được bản thân, N. đã uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát để giải thoát bản thân khỏi cuộc đời này.

Tình hình sức khỏe của N. đã ổn định hơn và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới





Ít phút sau, bố mẹ phát hiện N. đau bụng, nôn ói liên tục, nghi ngờ bị ngộ độc nên đã đến bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để rửa dạ dày , bơm than hoạt tính hấp thụ bớt độc tố.





Về tình hình sức khỏe của bệnh nhi, bác sĩ Ngô Hà Lệ cùng ekip trực Hồi sức tích cực đã nhanh chóng thay huyết tương, lọc máu cho cháu bé. Đánh giá tình trạng bệnh nhân đang diễn tiến nặng dần, ngộ độc liều cao, sau thay huyết tương vẫn còn Paraquat trong nước tiểu, Bệnh viện đã nhanh chóng triển khai lọc máu hấp phụ qua cột resin phối hợp lọc máu liên tục tĩnh mạch - tĩnh mạch (CVVH).





Sau 15 giờ điều trị, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bắt đầu bị tổn thương thận nên đã tiến hành lọc máu hấp thụ cột resin 2 chu kỳ, sau đó lại tiếp tục lọc máu vì bắt đầu có tổn thương thận (chức năng thận giảm, tiểu ít).





Sau gần 1 tuần điều trị tích cực, hiện chức năng thận đã ổn, chất độc âm tính trong máu và nước tiểu cũng đã định lượng, dự kiến cháu N. sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.





Trong quá trình chăm sóc, các bác sĩ thấy tinh thần của cháu N. đã khởi sắc, tươi tắn hơn. Thậm chí cháu còn thâm sự: "Chỉ mong mau khỏe về ăn cơm nhà với bố mẹ, chơi với bạn bè".

