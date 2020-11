Bắt xe lên nhà dì ruột, bé gái 14 tuổi bị chú đưa đi nhà nghỉ xâm hại 4 lần ép uống thuốc tránh thai

Theo báo Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, chị Đinh Thị A. (giấu tên, quê Ninh Bình) cho biết, gia đình chị đã nhận được thông tin phía TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an quận điều tra bổ sung vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi".



Nạn nhân không ai khác chính là cháu Nguyễn Thị B. (giấu tên, SN 2006) còn đối tượng được đưa ra xét xử là chú rể của B. (chồng của dì ruột) tên Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, tạm trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hồ sơ vụ việc



Sự việc kinh hoàng dù đã xảy ra gần 1 năm, người mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng nhiều lần mới quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng bởi một bên là con gái, một bên là vợ chồng em gái. Biết bao lần chị A. đi từ nhà lên Hà Nội để gửi đơn thư tố cáo đến các cơ quan chức năng, mong tìm lại công lý cho con gái. Cuối cùng, tia hi vọng đã xuất hiện khi TAND quận Cầu Giấy đã trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT để bổ sung, hoàn thiện.



Theo chị A., vụ việc xảy ra vào ngày 13/1/2020. Khi đó, chị lỡ mắng vài câu, con gái liền tủi thân, bắt xe lên nhà dì ruột trên Hà Nội. Tới nơi, cháu đã gọi chú rể ra đón ở đường Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, Vân nói dì không có ở nhà và đưa cháu B. đến một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Chánh. Tại đây, người chú đáng sợ đã xâm hại cháu bé 4 lần liên tiếp.



Mỗi lần cháu B. kêu cứu, Vân lại bịt mồm đe dọa, nếu không cho quan hệ sẽ đưa những hình ảnh nhạy cảm lên mạng khiến cháu sợ không dám phản kháng. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, người đàn ông 31 tuổi đi mua thuốc tránh thai và bắt cháu uống.



Sau đó, người này dọa cháu B. không được nói với ai nếu không cả 2 chú cháu sẽ chết rồi mới đưa B. bắt xe về quê. Cô gái 14 tuổi hoảng sợ vội vã về, đến nhà cháu quyết định kể toàn bộ sự việc cho mẹ biết sau khi đã suy nghĩ thật kỹ.

Nhà nghỉ nơi cháu B. bị xâm hại



Ngay lập tức, chị A, đã tức tốc lên Hà Nội để đối chất với người em rể đồi bại, thế nhưng người này liên tục phủ nhận khiến chị buộc phải đưa vụ việc ra ánh sáng. Dù vụ việc xảy ra đã lâu nhưng nó vẫn ám ảnh con gái chị đến tận thời điểm hiện tại. Cô bé có biểu hiện Trầm cảm , chị phải đưa con đi khám và điều trị, thường xuyên quan sát và để ý con mình.



Sau vụ việc, em gái chị A. cũng quyết định ly hôn chồng, yêu thương và bảo vệ cháu gái nhiều hơn. Được biết trước đó, Vân từng ngoại tinh và lừa dối vợ nhưng may mắn được tha thứ.



Sau 4 tháng tố cáo. cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vân để điều tra về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.



Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy điều tra cho rằng, giữa Vân và cháu Linh có quan hệ tình cảm, việc quan hệ đã được cháu bé đồng ý. Do đó, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND quận Cầu Giấy đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Vân tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".



Thế nhưng theo chị A. hành vi của Vân là Hiếp dâm người dưới 16 tuổi bởi con gái chị không hề đồng ý, cháu bị đối tượng dùng vũ lực khống chế, cưỡng ép quan hệ.



