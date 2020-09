Con gái mất tích bí ẩn suốt 4 ngày, bố đăng thông báo cầu cứu cộng đồng mạng

Cũng theo anh Thuyết, khoảng 16h45 ngày 30/8, cháu Xuân rời khỏi nhà bằng xe đạp mini màu trắng inox. Trong giỏ xe có một chiếc túi xách màu đen, vỏ in hình bông hoa cúc. Nhưng đến tối cháu vẫn không trở về nên gia đình vô cùng lo lắng đã chia nhau đi tìm.

Anh Thuyết còn khẳng định, trước khi cháu Xuân mất tích, quan hệ trong gia đình vẫn tốt. Cháu cũng không có mâu thuẫn gì với bạn bè. Cháu Xuân là con gái lớn trong gia đình có 5 chị em.

Trong những ngày qua, các thành viên trong gia đình đã lục tung mọi ngõ ngách trong xã, trong huyện cũng không tìm thấy. Thậm chí, gia đình còn phân chia nhau đi các địa phương lân cận nhưng vẫn "bặt vô âm tín".

Thông báo tìm con gái của gia đình anh Thuyết

Vì đã từng theo dõi một số vụ con cái mất tích bố mẹ đăng tin lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ và có kết quả tốt nên anh Thuyết đã đăng thông tin tìm cháu Xuân lên mạng xã hội . Ngoài ra, anh còn in tờ rơi để phát cho nhiều người với hy vọng cầu cứu sự giúp đỡ, mong sớm tìm được con gái.

Trong nội dung tờ thông báo tìm người, gia đình anh Thuyết viết: Người cần tìm là Phạm Thị Xuân (SN 2007, quê ở xóm Nam Cường, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Cháu Xuân bỏ nhà đi từ khoảng 16h45 ngày 30/8/2020.

Đặc điểm nhạn dạng: Cháu cao khoảng 1m55, nặng khoảng 52kg. Khi đi cháu mặc áo khoác đồng phục màu xanh than có gắn logo của trường THCS xã Trực Đại, mặc quần lửng màu đen. Trên đầu có đội mũ phớt màu đen trước mũ cói thuê hình bông hoa cúc.

Ai biết cháu ở đâu xin thông báo cho anh Thuyết theo số điện thoại: 0987 117 398. Hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

