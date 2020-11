Kinh hoàng mẹ đẻ sát hại con gái 6 tuổi dã man vì bị 'bắt quả tang' quan hệ tình dục với gã hàng xóm

Vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào tháng 11/2019 tại Ấn Độ . Điều đáng nói, nạn nhân là một bé gái mới 6 tuổi và kẻ thủ ác không ai khác chính là mẹ đẻ của em.



Các trang tin địa phương cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 12/11/2019 tại một ngôi làng gần Sadabad. Vào chiều cùng ngày, bé gái 6 tuổi tình cờ chứng kiến cảnh mẹ đang quan hệ tình dục với gã hàng xóm khi cha đi vắng.



Quá sợ hãi, cô bé đã bỏ chạy nhưng bị mẹ ruột và tình nhân bắt lại với ý định giết người bịt đầu mối. Đến tối cùng ngày, cặp đôi 'mèo mả gà đồng' này đã bóp cổ cô bé đến chết. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi cầm thú còn phá hủy 'vùng kín' của bé gái để ngụy tạo thành hiện trường của một vụ hãm hiếp rồi ném thi thể nạn nhân xuống ruộng.

Ảnh minh họa



Thi thể cô bé được tìm thấy ngay trong đêm. Tuy nhiên, lời khai của người mẹ ruột đã khiến cuộc điều tra trong nhiều tuần sau đó của cảnh sát đi theo một hướng khác. Cụ thể, người này nhất mực khẳng định con gái mình đã bị hãm hiếp và sát hại bởi một người đàn ông lạ mặt.



Để điều tra vụ việc, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn khoảng 55 người liên quan. Tuy nhiên, họ dần nhận ra giữa lời khai của người mẹ với gã hàng xóm có nhiều mâu thuẫn.



Đặc biệt, một thành viên khác trong Đặc biệt, một thành viên khác trong gia đình bé gái cho biết, có thể người mẹ là người đã giết hại con mình vì đi ngoại tình. Một số người dân cũng thông tin, người mẹ đã vụng trộm với nhân tình từ 6 tháng trước.

Bằng nhiều biện pháp, cuối cùng người mẹ cùng gã hàng xóm đã phải cúi đầu nhận tội sau nhiều lần 'chối bay chối biến'. Với tội ác tày trời này, cặp đôi sẽ phải đối diện với án tù chung thân hoặc tử hình.



Trong khi đó, người cha vô cùng bàng hoàng, đau đớn khi nhận tin con gái bé Trong khi đó, người cha vô cùng bàng hoàng, đau đớn khi nhận tin con gái bé bỏng bị sát hại và kẻ gây ra tội ác lại là người vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm. Có thể nói, những mối quan hệ ngoài luồng nhiều khi đã gây ra những bi kịch đẫm máu khiến nhiều người xót xa, phẫn nộ.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ