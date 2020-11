Bé gái 8 tuổi bị gã bảo vệ giở trò đồi bại tại nhà vệ sinh khiến nhiều người phẫn nộ

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Trương (64 tuổi, trú tại huyện Bình Đại, Bến Tre) để hành vi xâm hại người dưới 16 tuổi.

Lúc này cháu T. (SN 2012) đang chơi cùng một số em hỏ khác ở gần khu vực sân trường. Sau đó, Trương đi vào khu vực nhà vệ sinh của trường để mở đèn thì thấy cháu T. đi theo mình, thấy vậy hắn liền giở trò đồi bại với cháu T. tại khu vực nhà vệ sinh.

T. sợ hãi chạy về nhà và nói lại sự việc với mẹ là bà L.T.D.. Ngay lập tức bà D. đã đưa con gái đến cơ quan công an để trình báo vụ việc. Đến tối ngày 24/11, Trương biết được tin gia đình cháu T. đã tố giác mình, hắn đã tự giác đến gặp công an xã để đầu thú và khai nhận hành vi đồi bại của mình với cháu bé.