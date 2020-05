Bé gái bị con đỉa dài 10 cm 'làm tổ' trong mũi từ thói quen của nhiều người vào mùa hè

Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa gắp con đỉa dài 10 cm ra khỏi mũi một bé gái cư trú trên địa bàn.





Cụ thể, vào khoảng 13h30 ngày 22/5, em Hồ Thị Nghỉ (sinh năm 2006, người dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Xa Rô, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) được gia đình đưa đến trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để thăm khám. Trước đó, Nghỉ thường bị chảy máu mũi mà không rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra, nội soi các bác sĩ này phát hiện có dị vật lớn bên trong mũi phải. Tiến hành xử lý, các bác sĩ kinh hãi phát hiện di vật chính là một con đỉa kích thước khủng đang bám, hút máu trong mũi phải của bệnh nhi.

Khoảng 30 phút sau khi các bác sĩ tiến hành can thiệp, một con đỉa no máu, dài gần 10 cm, to bằng ngón tay được lấy ra khỏi mũi của em Nghỉ.

Hình ảnh con đỉa kích cỡ khủng "làm tổ" trong mũi bé gái. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Hàn Lê Vân – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, con đỉa đã "làm tổ" và hút máu ở trong mũi bé gái được khoảng 1 tháng.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cháu Nghỉ hay đi tắm ở suối, có thể trong lúc tắm đã bị đỉa chui vào mũi, sinh sống, hút máu.



Báo Lao Động đưa tin, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã xử lý nhiều trường hợp Báo Lao Động đưa tin, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã xử lý nhiều trường hợp Trẻ em người đồng bào thiểu số ở huyện Hướng Hóa có triệu chứng chảy máu, mủ ở mũi vì bị đỉa hoặc hạt bắp hay các dị vật khác lọt vào trong mũi. Ngay trong sáng hôm 22/5, trung tâm này cũng đã thực hiện nội soi đã gắp một chiếc nắp bút mắc kẹt trong mũi trái học sinh tiểu học trên địa bàn.

Xem thêm: Bác sĩ toát mồ hôi giải thoát bé sơ sinh bị 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ





Kiều Đỗ (t/h)