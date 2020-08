Bé gái bị giở trò đồi bại tại vườn chuối bị bủa vây bởi lời đồn, dự định chuyển trường

Trưa 27/8, khi tìm hiểu sự việc 2 bé gái đi xe đạp bị gã đàn ông lạ mặt chặn đường, ép vào vườn chuối giở trò đồi bại, phóng viên báo Gia đình và xã hội đã tìm gặp mẹ của nạn nhân. Sau một đêm mất ngủ, gương mặt người mẹ sạm đi những nét buồn bã mà khó có thể diễn tả bằng lời.

Hiện trường vụ việc

Người phụ nữ cho biết, hiện tại thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy nên gia đình bà chưa thể yên tâm. Từ hôm xảy ra sự việc, gia đình bà vốn đã buồn vì thương con lại thêm khổ sở vì những lời đồn thổi từ xóm làng.

"Từ hôm đó đến giờ có rất nhiều lời đồn thổi, đặt điều khiến gia đình tôi rất khổ sở. Chuyện có khi nhỏ nhưng qua lời người ta lại thành lớn", người mẹ nói.

Theo lời bà, hôm xảy ra sự việc sau khi trở về nhà, con gái bà đi tắm rồi vào thẳng phòng riêng không nói chuyện với ai, gặng hỏi mãi cháu mới chịu nói về sự việc. Lo sợ những lời đàm tiếu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của con gái, gia đình bà đang dự định sẽ chuyển trường cho con, giúp con có một môi trường sống mới, tránh xa những ký ức đau buồn.

"Năm học mới sắp tới rồi, gia đình đang tính sẽ phải chuyển cháu đi nơi khác để cháu không phải tiếp xúc với các bạn. Mong muốn lớn nhất của gia đình bây giờ là cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm, để làm rõ hành vi và xử thật nghiêm minh".

Your browser does not support HTML5 video.