Bé gái 12 tuổi bị tống tình lẫn tiền sau khi gửi 4 ảnh `nóng` cho bạn trai quen qua mạng ngắm

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, trưa ngày 21/9, Công an huyện Tam Dương ( Vĩnh Phúc ) cho biết: Đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi thực hiện các biện pháp tố tụng, Công an huyện Tam Dương đã chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền quy định.

Theo Công an huyện Tam Dương, vào tháng 7/2020, Tuấn lượn lờ trên mạng xã hội facebook và làm quen với bé gái tên V.T.T. (12 tuổi, trú huyện Tam Dương). Sau thời gian nói chuyện, tán tỉnh, bé T. đồng ý làm bạn gái Tuấn. Vì tin tưởng "bạn trai" nên T., gửi liền lúc 4 tấm ảnh nóng cho Tuấn ngắm.

Bị Tuấn dọa tung ảnh "nóng" lên mạng nên bé T. buộc phải thỏa mãn nhu cầu của hắn

Sau khi có được ảnh "nóng", Tuấn yêu cầu bạn gái nhí đến nhà quan hệ tình dục nhưng bị từ chối. Lúc này, Tuấn lấy 4 tấm ảnh ra dọa sẽ cho bạn bè T. biết khiến bé gái vỗ cùng sợ hãi. Cuối cùng T. buộc phải đến nhà thỏa mãn nhu cầu tình dục của Tuấn vào các ngày 27/7, 31/7 và 6/8.

Thấy việc đe dọa T. khá dễ dàng nên Tuấn tiếp tục yêu cầu nạn nhân đưa thêm 3 triệu đồng kèm theo lời đe dọa sẽ tung ảnh và clip nóng lên mạng. Nhưng do không có tiền để đưa cho Tuấn nên T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân.

Đến ngày 11/8, Tuấn hẹn bé T. đến quán nước để giao tiền thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại trụ sở Công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và đợi kết quả giám định của cháu T..

