Mẹ bầu song thai vỡ ối sinh non, bác sĩ lấy ra một trong hai em bé còn nguyên trong bọc ối

Ca mổ được thực hiện bởi ThS.BS Lê Quang Hòa, Phó trưởng khoa Sản nhiễm trùng C3. Trong quá trình mổ, bé gái đầu tiên vỡ ối và chào đời thuận lợi. Trẻ nặng 1,8 kg, khóc to, tình trạng khỏe mạnh.

Đến bé gái thứ hai, bác sĩ khéo léo lấy ra em bé còn nguyên trong bọc ối . Dù túi ối trơn trượt và khó xử lý đã được bác sĩ đưa ra an toàn khỏi bụng mẹ. Sau đó, bác sĩ tiến hành rạch túi ối, cho nước thoát ra dần và gỡ lớp màng ối khỏi người bé. Cả ê-kíp đón bé gái thứ hai chào đời với cân nặng 2 kg.

Một trong hai bé gái song sinh nằm nguyên trong bọc ối được lấy ra khỏi bụng mẹ

Các trường hợp còn giữ nguyên bọc ối khi chào đời đều rất hiếm gặp, được gọi là trẻ sinh đẻ còn nguyên túi ối hay còn gọi là "đẻ bọc điều".

Túi ối chứa dịch bên trong tử cung của sản phụ, có vai trò như nơi trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi chưa chào đời. Bộ phận này còn được gọi là "màng" vì nó cấu tạp gồm 2 lớp màng ối và màng đệm.

Dịch bên trong túi ối, còn gọi là nước ối, có màu nhờ, trong, giúp nuôi dưỡng thai nhi và cử động dễ dàng. Nước ối cũng giúp duy trì nhiệt độ bất biến cho môi trường nuôi dưỡng đứa trẻ, giúp em bé tránh bị va đập và tổn thương.

Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc khi có tác động từ dao mổ. Thế nhưng trường hợp này người mẹ mang song thai mà một trong hai em bé vẫn còn nguyên bọc ối lại càng hiếm gặp.



Thực tế tại Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp trẻ sinh ra trong bọc điều hình trái tim, hoặc một số ca song sinh có một trong hai em bé còn nguyên bọc ối. Dân gian gọi những trường hợp chào đời trong túi ối còn nguyên là "đẻ bọc điều", dấu hiệu của sự may mắn.

Khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối mỉm cười với bác sĩ. Video: Bệnh viện Từ Dũ