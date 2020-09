Bé trai 20 tháng tuổi bị chấn thương nặng sau khi rơi từ hành lang lầu 3 của chung cư

Vào khoảng 12h trưa ngày 25/9, tại chung cư trên địa bàn huyện Hiệp Phước xảy ra một vụ việc, bé trai 20 tháng tuổi đang vui chơi ở cầu thang tầng 3 của chung cư thì bất ngờ bị ngã xuống và bị chấn thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bé trai ở nhà rồi ra hành lang tầng 3 của chung cư chơi. Tại đâu, bé đu 2 chân xuống dưới lan can của cầu thang thì bất ngờ bị rơi xuống phía dưới.

Cầng thang nơi bé trai xảy ra tai nạn





Hiện công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Lời khai chấn động của người mẹ trẻ khi vứt con từ chung cư cao tầng