Trắng đêm tìm bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn khi ở nhà cùng ông bà ngoại, hiện vẫn chưa tìm thấy

Sáng nay (7/9), Công an xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm cháu Trần Vũ Tuấn Khoa (3 tuổi, tên gọi khác là Bin), ngụ ở tổ 14, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ.

Bà Hạnh (bà ngoại cháu Khoa) cho biết, sau 1 đêm ròng rã tìm kiếm, gia đình vẫn chưa thấy thông tin gì của cháu khoa.

Cũng theo bà Hạnh, khi mất tích cháu Khoa mặc áo vàng nhưng đến giờ không biết có ai thay đồ của cháu nữa không. "Sau khi phát hiện Khoa đi lạc, cả gia đình đi tìm khắp nơi, đi rẫy, sông, núi, trắng đêm mà vẫn không thấy. Giờ tôi cũng không biết tính sao, chỉ mong sớm tìm thấy cháu", bà Hạnh nói.

Hình ảnh cháu Khoa bị mất tích khi ở nhà ông bà ngoại

Cho đến nay vẫn chưa thấy thông tin cháu Khoa đâu nên gia đình mong quý độc giả, cư dân mạng chia sẻ thông tin, giúp đỡ gia đình. Nếu có bất kỳ tin tức liên quan hoặc nhìn thấy cháu Khoa ở đâu vui lòng liên số điện thoại bà Hạnh: 0981464059. Hoặc báo về Công an xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, số điện thoại 02513.731222.

Trước đó tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ việc, một bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chơi công viên cùng bố. Cụ thể, tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tìm thấy bé trai 2 tuổi mất tích. Bé được tìm thấy ở Tuyên Quang. Công an đã bắt giữ đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu, 32 tuổi, trú tại Cao Bằng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi bắt cóc cháu bé ở Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, người phụ nữ này đã dẫn cháu về nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 22/8 thì đưa cháu về Tuyên Quang.

Thời điểm bị phát hiện, cháu đã được thay bộ quần áo khác so với thời điểm tại công viên. Người phụ nữ đưa cháu bé này đi khai, đã lập gia đình nhiều năm nhưng chưa có con. Khi nhìn thấy bé trai, người này đã đưa đi.

Bé trai mất tích ở Bắc Ninh đã được tìm thấy ở Tuyên Quang