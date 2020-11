Con trai 4 tuổi gãy chân ở trường, bé kể 'do ăn chậm nên cô lấy chân kéo lên cổ'?

Phản ánh trên báo Dân Trí, chị T.C - mẹ của bé Đ.G.P. (4 tuổi) cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 28/10 tại Trường mẫu giáo Họa Mi, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai



Trước đó, sau khi đưa con đến trường thì đến trưa, chị C nhận được điện thoại từ nhà trường báo rằng, bé P bị gãy chân và bảo chị đến đón. Khi đến trường, cùng cô Th. (phụ trách lớp của P) đưa bé đến bệnh viện thì cô nói, do con quấn chân vào bàn khi ngồi ăn cơm, cô không để ý nên bế con lên dẫn đến việc gãy chân.



Cô Th. cũng cho biết trước đó nhà trường và cô đã đưa P. đến một phòng khám tư. Chị C hỏi con nhưng cô Th. giành nói hết, bé P cũng đau đớn nên không nói được gì. Tuy nhiên, sau đó khi cô về, chị C hỏi lại con thì bé bảo là "Do con ăn chậm nên cô Th. lấy chân con để lên cổ con nên chân con bị gãy".



Trong bài đăng trên mạng Trong bài đăng trên mạng xã hội , chị C bức xúc viết: "Sáng ngày 28/10/2020, mẹ đưa chàng trai gần 4 tuổi khỏe mạnh và đáng yêu của mẹ đến trường. Thế mà đến trưa, mẹ nhận được điện thoại của trường bảo đến đón con về vì con bị gãy chân. Mẹ tất tả đến trường và đưa con đến bệnh viện cùng với cô giáo chủ nhiệm của con mà không hề biết rằng nhà trường đã đưa con đến một phòng khám tư trước đó.



Cô bảo rằng "do con quấn chân vào bàn khi ngồi ăn cơm, cô không để ý nên bế con lên. Mẹ hỏi con, nhưng con vô cùng đau đớn và hoảng loạn vì có cô bên cạnh, con không dám nói, và cũng vì cô giành nói tất cả".



Theo chị C, kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị gãy xương đùi, các bác sĩ khuyên gia đình chuyển con gấp lên Bệnh viện Nhi Đồng vì đây là trường hợp nghiêm trọng. Hiện, bé đang được điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Cháu P hiện đang nằm kéo chân chờ bó bột và cần nằm viện khoảng 2 tuần. Sau khi bó bột, bé sẽ tập vật lý trị liệu trong thời gian dài. Thấy con như vậy, chị C vô cùng đau đớn và bức xúc. Điều khiến chị đau lòng hơn cả là sự lấp liếm, giấu giếm của cô giáo và nhà trường:

"Giáo viên đã cố tình che giấu, lấp liếm, và thiếu kiến thức sơ cứu cơ bản đã không nẹp chân lại cho con, mà còn di chuyển, bế ẵm, thay quần áo cho con, đến khi chân con sưng đỏ lên và con đau không chịu được nữa mới gọi cho mẹ. Nếu được sơ cứu kịp thời và đúng cách, con của mẹ đã không bị nặng đến như vậy!".

Liên quan đến vụ việc, chị C cho biết phía nhà trường rất quan tâm đến con trong quá trình điều trị, thường xuyên động viên, thăm hỏi, hứa đồng hành đến khi bé khỏi hoàn toàn. Ngoài ra, nhà trường cũng đề nghị chi trả mọi chi phí nhưng gia đình chưa đồng ý.



Sau vụ việc, Đại diện Phòng GD&ĐT thành phố Long Khánh đã lên tiếng xác nhận. Đến thời điểm hiện tại, vụ việc đã được chuyển sang Công an thành phố để điều tra, làm rõ. Còn cô Th. tạm thời bị đình chỉ công tác 1 tháng để phục vụ cho việc điều tra, xác minh.

