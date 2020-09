Bé trai 7 tuổi bị kéo đâm xuyên cổ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày 23/9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân 7 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện sản nhi Ninh Bình vớ vết thương nghiêm trọng vùng cổ dẫn tới sốc, mất máu phải theo dõi chấn thương cột sống do bị kéo đâm.

Theo thông tin từ gia đình , bé và các bạn đang làm diều giấy thì chơi đuổi nhau. Trong lúc cầm chiếc kéo trên tay bé không may ngã nhào dẫn tới bị kéo đâm vào cổ. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chỉ định bệnh nhân dùng thuốc giảm đau, tiêm phòng uốn ván, kháng sinh và tiến hành các xét nghiệm cấp cứu.

Vết thương nguy kịch của bé trai 7 tuổi

Đối với trường hợp vết thương phức tạp này, 5 khoa của bệnh viện đã phải hội chẩn gấp bao gồm: Ngoại, Sọ mặt và tạo hình, Ngoại thần kinh, Ngoại mạch máu, Tai-mũi-họng. Qua hình ảnh CT Scanner cho thấy 2 mũi kéo đi theo 2 hướng khác nhau vào vùng góc hàm sàn miệng và đi xuyên qua hệ thống mạch máu, thần kinh và dừng lại khi cắm vào thân đốt sống cổ C2. Lưỡi kéo chạy sau nằm sát động mạch cảnh trong bên phải. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu tối cấp. Quá trình từ lúc nhập viện đến khi bé được đưa lên phòng phẫu thuật chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp

Theo bác sĩ Đặng Hoàng Thơm - Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Nhi Trung ương), trưởng kíp phẫu thuật cho bệnh nhi, tai nạn vật sắc nhọn đâm vào vùng đầu, mặt, cổ là tai nạn sinh hoạt thương tích hy hữu và rất nguy hiểm ở trẻ em. Vùng đầu, mặt, cổ là nơi có hệ thống mạch máu và thần kinh rất phức tạp, do vậy, vết thương do vật sắc nhọn đâm vào thường có tỷ lệ tử vong rất cao.

Rất may trong trường hợp tai nạn của bé trai tới từ Ninh Bình là hệ thống động mạch cảnh không bị tổn thương và người nhà đã kịp thời đưa đi bệnh viện nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Phim X-quang vết thương

Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã lấy được dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi; các mạch máu, cơ và thần kinh tổn thương được khôi phục. Vùng vạt da bị tổn thương được xử lý bằng kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ, để giúp cháu phục hồi tốt về chức năng và thẩm mỹ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ