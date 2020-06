Your browser does not support HTML5 video.

Bất chấp nguy hiểm bé trai đi xe đạp bám vào đuôi xe tải để `đi nhờ` 15:26 19/06/2020 Được biết, vụ việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thiếu niên này tên Liu, 14 tuổi đã lái xe đạp và dùng tay bám vào phía sau xe tải để "đi nhờ" bất chấp nguy hiểm. Theo Zing