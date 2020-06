Bé trai ngộ độc nặng vì ăn khoai tây chiên và gà rán để qua đêm, tìm ra loại chất độc quen thuộc

Cha mẹ vô tư cho con trai mới 2 tuổi ăn gà rán và khoai tây chiên để qua đêm dẫn tới ngộ độc nặng phải nhập viện. Nguyên nhân do chất độc có trong nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn.

Mới đây, Lele - một cậu bé 2 tuổi ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) đột nhiên bị đau bụng, nôn mửa, toàn bộ cơ thể chuyển thành màu tím sẫm. Cha mẹ không hiểu nguyên nhân vì sao con mình bị như vậy bèn đưa cậu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thường Châu.

Sau khi kiểm tra, chỉ số điện di huyết sắc tố (HgB) của bé ở mức cao, đạt 40,7%, cao hơn nhiều lần so với mức bình thường, bác sĩ kết luận cậu bé bị ngộ độc nitrite. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định điều trị bằng cách truyền dịch xanh methylen, vitamin C... bé đã qua nguy hiểm và bình phục.

Khi được bác sĩ gợi ý có cho con ăn gì lạ không, cha mẹ của Lele mới nhớ ra là cậu bé đã ăn nốt chỗ gà rán và khoai tây chiên còn lại từ đêm qua để trên bàn. Do vậy, cậu bị nhiễm chất độc nitrite.

Nitrite còn gọi là muối diêm, natri nitrite, nitric, sodium nitrite… Chất này cùng với nitrate (dạng muối của nitrite khi gặp điều kiện nhiệt độ và môi trường thuận lợi) có nguồn gốc tự nhiên trong rau củ và thực phẩm, thậm chí có một lượng nhỏ trong nước bọt tiết ra của người.



Trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, nitrite là chất bảo quản thường sử dụng trong thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, dăm bông, thịt xông khói… giúp ức chế vi khuẩn, làm chậm quá trình ôi thiu, lưu giữ hương vị lâu hơn...



Các loại thực phẩm thịt như gà rán được thêm vào một lượng nitrite trong quá trình bảo quản. Thực phẩm không được bảo quản đúng cách, để qua đêm làm vi khuẩn phát triển, làm lượng nitrite vượt quá tiêu chuẩn.



Nitrite là một chất oxy hóa mạnh sau khi đi vào cơ thể sẽ kết hợp với hemoglobin trong máu, từ đó chuyển oxyhemoglobin thành methemoglobin, làm mất khả năng mang oxy vốn có của máu đi khắp cơ thể, gây ra hiện tượng tím tái toàn thân.



Nếu một lượng lớn nitrite được ăn vào cùng một lúc, các phản ứng ngộ độc cấp tính khác nhau có thể xảy ra như buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi, tiêu chảy và giảm huyết áp, khó thở và hôn mê....



Để phòng tránh dung nạp nitrite quá nhiều nên hạn chế sử dụng thực phẩm được chế biến sẵn, hạn chế ăn salad sống và các món rau củ muối chua. Thực phẩm để qua đêm cần được bảo quản trong tủ lạnh và hâm nóng trước khi ăn.

