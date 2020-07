Xót xa bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên ghế đá giữa đêm ở Tân Phú, TP HCM

Sức khỏe của bé trai đã ổn định

Theo bác sĩ chăm sóc trực tiếp, bé trai sức khỏe ổn định, nặng 3,2kg. Hiện lực lượng chức năng phường đang trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ vụ xem ai là người bỏ rơi cháu bé.

Cụ thể, vào ngày 4/6, một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở nven đường tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Bé nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe yếu với tình trạng rốn chưa được cắt, đã có dấu hiệu hoại tử, nhiễm trùng. Bé không có đồ đạc cá nhân, thông tin liên hệ.

Người dân đã báo Công an xã cùng đưa bé vào bệnh viện nhi đồng điều trị. Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe đã được cải thiện. Bé được sưởi ấm, tập bú, lanh lợi và ổn định sức khỏe.

