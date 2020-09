Quặn lòng trước hình ảnh gương mặt chi chít thương tích của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở vệ đường

Sáng 11/9, đại diện UBND xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ) cho biết, sau 2 ngày cấp cứu, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường được người dân phát hiện đã ổn định Sức Khỏe nhưng vẫn đang được theo dõi chặt chẽ để xử lý các vết thương...

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, khoảng 5h ngày 9/9, một số người dân sống tại thôn Khe Giai (xã Đông An) bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh (khoảng 3 ngày tuổi) bị bỏ rơi bên vệ đường. Qua kiểm tra thấy mặt cháu có nhiều vết thương nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo chính quyền xã Đông An cùng lực lượng y tế đã nhanh chóng đến hiện trường sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời đưa về Bệnh viện Văn Yên để khám và kiểm tra sức khỏe.

Theo Phó chủ tịch xã Đông An, hiện cháu bé đã uống sữa bình thường nhưng các vết thương trên mặt vẫn đang được xử lý. Những thương tích đó có thể xuất hiện ở thời điểm lúc đỡ đẻ hoặc mẹ cháu tự sinh con gây ra.

Gượng mặt chi chít vết thương của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Chính quyền xã đã tiến hành làm giấy chứng sinh, bảo hiểm cho cháu bé. Đồng thời tích cực truy tìm thông tim bố mẹ qua loa đài, dán thông báo trên địa bàn xã.

Trước đó tại tỉnh Đắk Lắk, người dân cũng phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường. Cụ thể, ngày 17/8, một lãnh đạo xã Tam Giang (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi nhận được tin báo cháu bé bị bỏ rơi đã đăng thông báo tìm người thân.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi làm, người dân địa phương nghe tiếng khóc bên đường nên dừng lại thì phát hiện một bé sơ sinh nặng khoảng 3kg. Sau đó người này đã trình báo cơ quan cơ chức năng.

Cháu bé được đưa đến Trung tâm y tế xã chăm sóc sức khỏe. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe ổn định, ăn uống tốt.