Bé trai bị mẹ bỏ rơi bên hố ga qua đời sau 20 ngày điều trị

Tin tức mới nhất ngày 29/6, ông Vũ Việt Hùng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cùng ngày cho biết: Bé Nguyễn Văn An - bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày ở hố ga Sơn Tây (Hà Nội) đã qua đời sau 20 ngày điều trị vào lúc 13h30 chiều 29/6.

Cũng theo ông Hùng, khi mất bé An không có người thân bên cạnh. Hiện, thi thể của bé đang được lưu trữ tại nhà xác bệnh viện, sau đó sẽ bàn giao cho xã Thanh Mỹ (Sơn Tây) - nơi đưa bé xuống cấp cứu cùng với các cơ quan công an để hoàn tất thủ tục.

Bé Nguyễn Văn An đã qua đời sau 20 ngày điều trị.

Được biết, bé An tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm trùng máu nặng. Dù đã hội chẩn chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia Anh quốc, bé An vẫn không qua khỏi do bệnh tình quá nặng.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bé An nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Chi phí thuốc và vật tư cho bé đều thuộc danh mục bảo hiểm. Bên cạnh đó, chi phí ngoài danh mục bảo hiểm y tế cũng được bệnh viện hỗ trợ. Ngoài chi phí điều trị, số tiền ủng hộ còn lại bệnh viện sẽ giao cho cơ quan chức năng để xử lý.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 8/6, hoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.

Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bé vẫn không qua khỏi.



Qua tìm hiểu, bệnh nhi bị bỏ rơi ở một hố ga tại thôn Thanh Tiến (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây). Khi được phát hiện, trong người bé không có đồ cá nhân và thông tin liên hệ. Sau đó, bé được các bác sĩ đặt tên là Nguyễn Văn An.

Bé trai nhập viện trong tình trạng tỉnh và có chút lõm lồng ngực, phù nề toàn thân, da tái nhợt, nhiều giòi trong mắt, mũi, ống tai và rốn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé có tình trạng nhiễm trùng và rối loạn đông máu.

Đến ngày 9/6, Công an TP Hà Nội xác định được người mẹ bỏ rơi cháu bé dưới hố ga chính là chị là P.T.T. (SN 1989, trú tại Hà Tĩnh).



