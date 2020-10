Nóng: Bella Hadid hẹn hò cháu trai nam tài tử xuất sắc bậc nhất Hollywood Jack Nicholson

Theo tạp chí Page Six, Bella Hadid đã âm thầm hẹn hò với nam diễn viên người mẫu nam - Duke Nicholson, cháu trai nam diễn viên xuất sắc bậc nhất lịch sử Hollywood - Jack Nicholson. Một nguồn tin chia sẻ với Page Six rằng cặp đôi đã dành nhiều thời gian bên nhau, lần gần nhất là vào cuối tháng trước, khi Duke và Bella cùng sánh đôi trong một chuyến đi đến New York.

Bella Hadid và Duke Nicholson

Nguồn tin cho biết thêm rằng bộ đôi cũng đã đi dự sinh nhật gần đây của Bella - trước khi cô ấy tổ chức bữa tiệc tại đảo riêng dành cho hội chị em thân thiết.

Người mẫu nổi tiếng thế giới bước sang tuổi 24 vào tuần trước và ăn mừng bằng cách đưa một nhóm bạn bè đi nghỉ tại một hòn đảo bằng máy bay riêng. Cô ấy đăng hình ảnh lên Instagram và chia sẻ “Ôi trời, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn… Tôi thường không có thời gian tham gia bất kỳ lễ kỷ niệm sinh nhật lớn nào nên năm nay tôi chỉ muốn dành thời gian đưa những người bạn xinh đẹp của mình tham gia một chuyến phiêu lưu thật vui vẻ.”

Nguồn tin lộ ra sau sinh nhật của Bella

Hiện danh tính của người tình mới Bella Hadid đang trở thành một trong những từ khóa vô cùng hot hit. Vào năm 2019, nam diễn viên Duke Nicholson có một vai diễn trong bộ phim kinh dị của Jordan Peele mang tên “Us” và anh chàng cũng từng xuất hiện cùng với Lana Del Rey trên bìa album “Norman F - - king Rockwell!” được đề cử giải Grammy. Nam tài tử cũng sẽ góp mặt trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Nicholas Jarecki mang tên “Dreamland” cùng với Gary Oldman, Armie Hammer và Evangeline Lilly.

Một hồ sơ của Hollywood Reporter về Duke vào năm ngoái đã mô tả chàng trai 20 tuổi này là nam diễn viên “cao 6 feet với mái tóc xù và ngoại hình nổi bật, khá bặm trợn."

Chân dung người tình mới của Bella Hadid

Mẹ của Duke là nhà thiết kế Jennifer Nicholson và cha anh là cựu vận động viên lướt ván chuyên nghiệp Mark Norfleet.

Bella Hadid - người đã hẹn hò và chia tay liên tục với nam ca sĩ The Weeknd trong nhiều năm - đã xuất hiện vào đầu tháng này trong buổi trình diễn thời trang Rihanna’s Savage X Fenty. Bella là em gái của người mẫu Gigi Hadid và là con gái của cựu Ngôi Sao "Real Housewives of Beverly Hills" Yolanda. Anh trai của cô, Anwar, đang hẹn hò với Dua Lipa.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ