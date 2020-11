Căng đét: Bella đăng story khẳng định chia tay Karik: `Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi`?

Sau 3 tháng hẹn hò, mới đây Bella khiến nhiều người không khỏi sốc khi đăng tải lên story giữa đêm khẳng định đã 'đường ai nấy đi' với nam rapper nổi tiếng Karik.

Cụ thể, trên instagram cô nàng đăng ảnh với bạn trai và viết: "Thank you for everything. We will be happy" (tạm dịch: "Cảm ơn anh vì tất cả. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi"). Có vẻ như sau nhiều lần hiểu lầm, giận dỗi, cặp đôi đã chính thức chia tay.

Story của Bella

Vụ ồn ào của Rap Việt còn chưa qua, HLV Karik đang phải đối mặt với dư luận sau thất bại của học trò G.Ducky. Tuy nhiên, bạn gái Bella không ở bên lúc anh cần nhất mà thông báo việc chia tay. Đây rất có thể là cú sốc không nhỏ với nam rapper nổi tiếng.





Bella trở nên hot khi xác nhận trở thành bạn gái Karik. Cô nàng có tên thật là Phan Thị Phương Uyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo như Bella tiết lộ, cô đang làm công việc thẩm định chuyên môn tại phòng lab của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Bên cạnh đó, Bella còn đang theo học một khóa học tại Đại học Y Dược TP.HCM về hồi sức gây mê.

Đây rất có thể là cú sốc không nhỏ với nam rapper nổi tiếng

Từ khi công khai chuyện yêu đương, Bella và Karik thường xuyên rắc 'cẩu lương' nhưng cũng không ít lần khiến khán giả xoắn não bởi những lần giận dỗi. Trước đóm Bella còn âm thầm xóa hết ảnh chụp chung với Karik trên Instagram và unfollow bạn trai.

Khi chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cô nàng lại xóa hết story ẩn ý và theo dõi Karik trở lại, nam rapper cũng lên tiếng bênh vực bạn gái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, không hiểu lần chia tay này chỉ là giận dỗi hay 'đường ai nấy đi thực sự.

Karik có chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ

Dù có ngoại hình điển trai cùng lượng fan khủng, chàng rapper đa sầu đa cảm của showbiz Việt dường như lại không quá may mắn trong chuyện tình cảm. Trước đây, anh từng có khoảng thời gian mặn nồng với Trang Pilla, nhưng chia tay không lâu thì nàng cũng đi lấy chồng. Đến với Đàm Phương Linh không lâu thì cũng 'đường ai nấy đi'.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ