Góc lòng vòng: Bella đã gỡ bỏ tin nhắn ẩn ý và follow bạn trai trở lại sau nghi vấn chia tay

Từ khuya ngày hôm qua, nhiều cư dân mạng bất ngờ khi thấy Bella bỗng dưng đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của mình lên story cá nhân. Từ nội dung có thể thấy, cô nàng đang rất áp lực vì nhiều chuyện phiền toái cứ dồn đến liên tục.



Chưa dừng lại ở đó, nhiều người tinh mắt phát hiện Bella đã âm thầm xóa hết ảnh chụp chung với Chưa dừng lại ở đó, nhiều người tinh mắt phát hiện Bella đã âm thầm xóa hết ảnh chụp chung với Karik trên Instagram. Ngoài ra, cô nàng còn thẳng tay... unfollow bạn trai rapper của mình.

Story đầy ẩn ý của cô nàng.

Bella xóa hết ảnh chụp chung và unfollow bạn trai.



Cho đến 5h sáng sớm, sau động thái của bạn gái Karik bỗng dưng đăng tải bức ảnh đầy ẩn ý, trong ảnh là bức hình ảnh đứng một mình giữa đường, quay lưng lại lộ vẻ cô độc, bơ vơ. Động thái dồn dập của cặp đôi khiến không ít người hoang mang, lo lắng.



Tuy nhiên, khi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, người ta bất ngờ thấy Bella xóa hết story ẩn ý và theo dõi Karik trở lại. Điều này khiến không ít người khó hiểu vì động thái thay đổi liên tục của Bella. Nhiều người đồn đoán, có thể cặp đôi đã gặp chuyện gì đó khiến Bella giận dỗi, và bây giờ có vẻ như mọi chuyện đã bình thường trở lại.

Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc này cũng khiến một bộ phận CĐM cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng, đã xác định yêu người nổi tiếng thì mọi việc cũng nên suy nghĩ một chút, không nên làm ra những hành động theo cảm xúc nhất thời.

Bella đã theo dõi Karik trở lại.

Bên cạnh đó, những fan chèo thuyền, ủng hộ cặp đôi lại thở phào nhẹ nhõm vì ít ra, cả hai vẫn còn gắn bó bên nhau. Mong rằng sau này Bella và Karik không khiến fan phải 'thót tim' như thế nữa.





Bella - bạn gái nam rapper Karik có tên thật là Phan Thị Phương Uyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo như cô nàng tiết lộ, cô đang làm công việc thẩm định chuyên môn tại phòng lab của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ . Bên cạnh đó, Bella còn đang theo học một khóa học tại Đại học Y Dược TP.HCM về hồi sức gây mê.



