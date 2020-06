`Bén duyên` nhờ sở thích đọc sách, nàng Việt - chàng Tây hẹn hò chỉ sau 3 ngày quen biết

Cô nàng sinh năm 1994 Nguyễn Quỳnh Chi vốn có sở thích đọc sách từ nhỏ. Khi đó, cô thường xuyên bị mẹ trêu chọc rằng: "Đọc nhiều sách quá toàn nói chuyện không đâu, sau này ai lấy". Thế nhưng, chính tình yêu với những trang sách đã đưa Chi đến mối duyên đẹp như bây giờ.



Nhớ lại một ngày cuối năm 2019, khi ấy Chi đến một quán cà phê ở quận 1 (TP.HCM) để tránh nóng. Sau đó, cô nàng tranh thủ đọc vài trang sách. Ngồi được một lúc, anh chàng Conrad (sinh năm 1992) cũng vào trong quán và đến ngồi gần Chi.



Thật tình cờ, Conrad cũng đọc trúng cuộc sách mà Chi đang nghiền ngẫm. Phát hiện ra điều này, 2 người nhìn nhau ngại ngùng cười, rồi bắt chuyện với nhau. Cả 2 nhanh chóng phát hiện ra nhiều điểm chung, chia sẻ thoải mái như những người bạn lâu năm ngay lần đầu tiên gặp mặt.



Trước khi đến với Chi, anh chàng Nam Phi chưa có mảnh tình nào vắt vai trong khi Chi đã trải qua vài mối tình. Chính vì lý do này, cô nàng thường xuyên trêu chọc bạn trai là "khờ". Tuy nhiên, Conrad cho biết, anh biết mình cần gì ở người ấy nên chỉ đợi gặp đúng cười là yêu rồi cưới, không thích "quen chơi, yêu chơi" rất tốn thời gian.



Cứ ngỡ anh chàng chỉ nói đùa, ai ngờ sau 3 tháng hẹn hò bạn trai bất ngờ cầu hôn vào đúng đêm giao thừa khiến Chi vỡ òa trong hạnh phúc. Khoảnh khắc Conrad thổ lộ lời nói ngọt ngào nhất trên cầu Rồng Đà Nẵng có lẽ là điều mà chi không bao giờ có thể quên.



Tháng 3 vừa qua, Conrad về nhà thăm gia đình nhưng bị kẹt lại do dịch COVID-19. Tuy nhiên tuần nào cặp đôi cũng dành thời gian để gọi video cho nhau. Chi và bạn trai dự tính, sau khi sinh con cứng cáp sẽ tổ chức hôn lễ, có thể là vào năm sau.

Your browser does not support HTML5 video.