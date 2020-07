Cận cảnh bên trong chuyến bay đón công dân mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chịu trách nhiệm phụ trách y tế trên chuyến bay cũng như tiếp nhận cách ly và điều trị cho toàn bộ hành khác, phi hành đoàn của chuyến bay này.

4 nhân viên y tế sẽ tham gia chuyến bay

Bệnh viện lập tổ công tác làm nhiệm vụ trên chuyến bay gồm 04 nhân viên y tế, trong đó có hai bác sỹ, hai điều dưỡng mang theo đầy đủ trang thiết bị, máy móc, thuốc và phương tiện cấp cứu…



Hai bác sỹ và hai điều dưỡng sẽ ngồi chung trong khoang dành riêng cho 129 công dân đã xác định COVID-19 ở cuối máy bay trong suốt chuyến bay. Người ở khu vực này không được phép đi lên các khoang phía trên vốn được sắp xếp cho những người nhẹ hơn hoặc chưa xác định bệnh.

Bác sỹ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương)



Bác sỹ Thân Mạnh Hùng - Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) - người trực tiếp tham gia chuyến bay chia sẻ đây là chuyến bay đặc biệt, đầy trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự cao cả khi được đón đồng bào về nước.

Vận chuyển trang thiết bị y tế lên máy bay



Đây là chuyến bay đầu tiên Việt Nam đón trực tiếp các công dân đã xác định mắc COVID-19 từ nước ngoài về. Chưa kể, không gian máy bay kín và hẹp nên nguy cơ lây nhiễm cho phi hành đoàn là rất lớn.



Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phân tích, có tới 129/219 hành khách trên chuyến bay được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Những người còn lại chưa được xét nghiệm.

Buồng áp lực dương dành cho phi hành đoàn cởi bỏ khẩu trang khi ăn uống



Thách thức lớn nhất với chuyến bay này là làm sao giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Một trong những điểm đặc biệt của chuyến bay này là lần đầu tiên đưa buồng áp lực dương lên máy bay để phòng tránh lây nhiễm.



Các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với sự giúp đỡ của Đại học Bách khoa Hà Nội, đã tạo ra buồng áp lực dương dành cho nhân viên phi hành đoàn, cho phép người bên trong tháo bỏ khẩu trang, gang tay khi ăn uống. Không khí đưa vào từ bên ngoài thông qua hệ thống máy lọc Hepa đã được kiểm định ngăn không khí nhiễm virus xâm nhập vào bên trong lên tới khoảng 99%.

Các khoang được ngăn cách và không cho qua lại. Ảnh: Tiền phong

Vì số lượng người bệnh lớn nên áp lực trong công tác chuẩn bị trang thiết bị y tế là không hề nhỏ. Diện tích máy bay nhỏ, thiết bị trên máy bay dân sự như nguồn điện thấp, phải sử dụng bình oxy trên máy bay. Các loại thuốc sát trùng không được sử dụng loại dễ gây cháy, ăn mòn... Nếu có bệnh nhân suy hô hấp trên máy bay thì công tác cấp cứu khó khăn hơn nhiều so với ở mặt đất.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc nilon. Ảnh: Tiền phong

Chuyến bay giải cứu 219 công dân từ Guinea Xích Đạo về nước có nhiều khác biệt so với chuyến bay thông thường. Những chuyến bay này không hạ cánh giữa đường vì tình trạng sức khỏe của hành khách, chỉ hạ cánh vì sự cố kỹ thuật. Hãng bay được miễn trách nhiệm nếu hành khách gặp rủi ro về Sức Khỏe

Một số thành viên phi hành đoàn. Ảnh: Tiền phong



Theo kế hoạch, chuyến bay sẽ khởi hành từ Sân bay Nội Bài lúc 7 giờ sáng 28/7, sau 12 tiếng đến Guinea Xích đạo. Sau đó máy bay sẽ được nạp nhiên liệu và các công dân Việt Nam sẽ được hướng dẫn lên máy bay trong khoảng 2-3 tiếng. Ngay sau đó máy bay sẽ rời Guinea Xích Đạo lúc 16h ngày 28/7 (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh tại Nội Bài lúc 13h10 ngày 29/7 (giờ Việt Nam).

Việt Nam chuẩn bị gì cho chuyến bay đón 120 công dân mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Video: Thanh niên