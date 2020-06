Một ca mắc bệnh bạch hầu khiến hàng chục người phải cách ly, căn bệnh này dễ lây lan như thế nào?

Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra, có khả năng lây lan mạnh và nhanh chóng tạo thành dịch.

Ở Việt Nam, khoảng 5 năm nay, bệnh bạch hầu liên tiếp xuất hiện nhiều tại những tỉnh ở miền Trung, Tây Nguyên như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk… Nguyên nhân gây thành các ổ dịch bạch hầu chủ yếu do người dân không thực hiện tiêm đầy đủ việc tiêm vắc xin ngừa bệnh cho trẻ.



Kể từ khi phơi nhiễm tới khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân bạch hầu có thời gian ủ bệnh 2-5 ngày, triệu chứng tùy theo từng thể bệnh. Bệnh gây nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi tuy nhiên có thể xuất hiện ở những bộ phận khác trên cơ thể như ngoài da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục.

Các triệu chứng ban đầu ở thể nhẹ như sốt, viêm họng, tương tự như cảm lạnh sau mới tăng nặng dần khi nhập viện đã không thể cứu chữa được.



Tùy thuộc vào vị trí vi khuẩn gây bệnh, bệnh bạch hầu sẽ có các biểu hiện khác nhau:

Bạch hầu mũi trước: Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, chảy mũi ra chất mủ nhầy đôi khi có lẫn máu. Biểu hiện thực thể nhìn thấy bằng mắt là màng trắng ở vách ngăn mũi. Thể bệnh này thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu.



Bạch hầu họng và amidan: Người bệnh có triệu chứng mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt nhẹ. Lúc này người bệnh thường chủ quan vì nghĩ là cảm lạnh thông thường. Sau 2-3 ngày sẽ xuất hiện một đám hoại tử tạo thành lớp giả mạc màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amiđan, hoặc có thể lan rộng bao phủ cả vùng hầu họng.



Đây là thể bệnh nặng, các độc tố ngấm vào máu nhiều và có thể gây tình trạng nhiễm độc toàn thân. Một số bệnh nhân có thể sưng nề vùng dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ làm cổ bạnh ra như cổ bò. Ở giai đoạn nhiễm độc nặng, bệnh nhân sẽ phờ phạc, xanh tái, mạch nhanh, đờ đẫn, hôn mê có thể tử vong trong vòng 6-10 ngày nếu không được điều trị kịp thời.



Bạch hầu các vị trí khác thường rất hiếm gặp và nhẹ, người bệnh có thể có triệu chứng loét ở da, niêm mạc như niêm mạc mắt, âm đạo hay ống tai.

Bệnh bạch hầu hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng hết sức nặng nề như: viêm cơ tim, tổn thương hệ thần kinh, tử vong do đột ngột trụy tim mạch. Một số bệnh nhân bị viêm cơ tim và van tim, gây ra bệnh tim mãn tính và suy tim. Bệnh cũng biến chứng thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lớp tủy và vỏ thượng thận.

Trường hợp bệnh nặng không có biểu hiện sốt cao nhưng có dấu hiệu sưng to cổ, khàn tiếng, khó thở, rối loạn nhịp tim, dẫn đến tê liệt hoàn toàn, có thể tử vong trong vòng 6-10 ngày.



Mỗi ca mắc bạch hầu thường khiến hàng chục thậm chí cả khu dân cư phải cách ly. Thông thường Corynebacterium diphtheriae nhân lên trên hoặc gần bề mặt của màng nhầy của cổ họng. Corynebacterium diphtheriae lây lan qua ba con đường:

- Qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi.

- Thông qua giọt nước trong không khí. Khi một người bị nhiễm bệnh hắt hơi hoặc ho sẽ phát ra một giọt nước có chứa mầm bệnh, những người lành tiếp xúc gần có thể hít phải vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae.

- Thông qua vật dụng cá nhân chứa mầm bệnh. Người lành tiếp xúc hoặc dùng chung các vật dụng cá nhân như: cốc uống nước, quần áo, đồ chơi, hay giấy ăn mà người bệnh đã sử dụng nhưng chưa được làm sạch rất dễ mắc bệnh.

- Vô tình hay cố ý chạm vào vết thương bị nhiễm trùng của người bệnh cũng rất dễ lây bệnh.

Người đã nhiễm vi khuẩn bạch hầu nhưng chưa có triệu chứng vẫn có khả năng lây nhiễm cho người khác trong vòng 06 tuần. Khi đã có triệu chứng phát ra ngoài khả năng lây nhiễm càng cao.

Dấu hiệu nhận biết bệnh bạch hầu. Video: HanoiTV