3 người trong cùng gia đình ở cửa hàng Hiếu Trang mắc COVID-19, Hải Dương lo ngại nguy cơ ổ dịch mới

Chiều 24/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương đều có liên quan đến bệnh nhân 1016. Đó là bệnh nhân 1021 (8 tuổi) và bệnh nhân 1022 (63 tuổi), cùng trú tại cửa hàng Hiếu Trang (địa chỉ ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP Hải Dương). Đây là con ruột và mẹ đẻ của bệnh nhân 1016 được công bố hôm 23/8.

BN1021 là cháu Đ.K.N (8 tuổi). Cháu bắt đầu nghỉ hè từ 14/7, chỉ thường ở nhà chơi với em trai và 2 chị con nhà bác ở cùng nhà. Cháu bé không đi đâu xa, không đi du lịch ở đâu.



Từ ngày 15/7 đến 2/8, cháu N. đi học thêm tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ British tại địa chỉ số 308 Trường Chinh - Thanh Bình, TP Hải Dương vào sáng thứ 7 và sáng chủ nhật.



Từ ngày 20/6 đến ngày 6/8, cháu N. học thêm Tiếng Anh tại nhà cô giáo N.T.H. ở thị trấn Gia Lộc cùng 15 học sinh khác.



Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được 9 trường hợp F1 của bệnh nhân này là người trong Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được 9 trường hợp F1 của bệnh nhân này là người trong gia đình (trong đó bà nội bệnh nhân đã xác định mắc COVID-19), 14 trường hợp tiếp xúc tại Trung tâm Anh ngữ British Education và 16 trường hợp tiếp xúc ở nhà cô giáo H. ở thị trấn Gia Lộc.



Nhà bệnh nhân bán hàng tạp hoá nên thường xuyên có người đến mua hàng, có người tiếp xúc với bệnh nhân.

Đã có 3 người trong một gia đình ở cửa hàng Hiếu Trang mắc COVID-19



BN1022 là bà Tr.T.X. (63 tuổi, là mẹ của BN1016 và là bà nội của BN1021). Bà chỉ ở nhà bán hàng tạp hóa nên thường xuyên tiếp xúc với người đến mua hàng.



Từ ngày 29/7 đến nay bà chỉ ở nhà phụ giúp con gái và con dâu bán hàng (hằng ngày có từ 50-70 khách đến mua hàng chủ yếu là người trong xã).



Hằng ngày, bệnh nhân đi chợ cạnh nhà, bà thường mua rau của nhà Nhất Mạnh và Mai Lứt, mua thịt tại nhà Tiêu Thêm và Ly Tuấn (cùng thôn).



Từ ngày 17/8, sau khi được thông báo trường hợp BN977 (mà con trai bà là BN1016 có tiếp xúc gần), gia đình được hướng dẫn cách ly tại nhà (con trai là BN1016 được cách ly tập trung tại ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi).



Ngày 23/8, bà cùng các thành viên khác trong gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương. Đến ngày 24/8, kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho hay bà và cháu nội dương tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương nhận đình, đến thời điểm hiện tại cửa hàng Hiếu Trang (ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP Hải Dương) đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 đều cùng một gia đình. Đây là ổ dịch mới trên địa bàn TP Hải Dương và lo ngại sẽ có thêm ca bệnh trong thời gian tới.



Trước đó, chiều 23/8, anh Đ.Đ.Kh. được công bố là bệnh nhân 1016 (BN1016) mắc COVID-19, có lịch sử dịch tễ liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi.



Theo điều tra, ngày 28/7, anh Kh. đã đi ăn sinh nhật cùng gia đình BN977 và 18 nhân viên công ty tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Kh. và một số nhân viên công ty (4 đến 5 người) cùng gia đình BN977 đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình (TP Hải Dương). Đến khoảng 21 giờ 30 phút, BN1016 về nhà.

Ngày hôm sau, bệnh nhân ăn sáng ở nhà, sau đó đến xưởng sản xuất làm việc, lúc này xưởng có khoảng 20 công nhân. Tại đây anh tiếp xúc thường xuyên với 2 người là L.V.Đ. và V.Q.V..

Từ ngày 30/7 đến 1/8, anh Kh. đi làm bình thường và không đi đâu xa. Đến ngày 2-8, anh Kh. tiếp xúc trực tiếp với BN977 tại xưởng sản xuất gần Bệnh viện Nhi Hải Dương. Trong thời gian này anh không nhớ thời gian, không nhớ có đeo khẩu trang không. Hai ngày tiếp theo, BN1016 đi làm bình thường tại xưởng.



Đến ngày 5/8, bệnh nhân có tiếp xúc với anh trai là Đ.Đ.P. đi từ Hà Nội về nhà, anh P. ở lại nhà 2 ngày. Từ ngày 6/8 đến 11/8, bệnh nhân đi làm bình thường. Đến khoảng ngày 12/8, anh trai bệnh nhân từ Hà Nội về nhà chơi và ở nhà từ đó đến nay, hàng ngày ăn cơm cùng gia đình.

Cùng ngày 12/8, khi biết được BN867 (bố đẻ chị Q., chủ nhà hàng) làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi được xác định mắc bệnh, anh K. đến Trạm y tế xã Liên Hồng khai báo, sau đó tự cách ly tại nhà.



Từ tối 17/8, BN1016 được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Ngày 20/8, ngay lần lấy mẫu xét nghiệm đầu tiên do CDC tỉnh Hải Dương thực hiện bệnh nhân đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 23/8, kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

