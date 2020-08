Bệnh nhân 1040 tử vong vì COVID-19 có bệnh nền nặng, từng 3 lần xét nghiệm âm tính

Được biết, bệnh nhân từng được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 các ngày 01/8; 09/8 và 14/8. Đến 17h ngày 27/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4. Nhưng đến 22h cùng ngày do bệnh nền trở nặng nên gia đình xin phép được đưa về nhà chuẩn bị hậu sự. Đến 23h55 thì bệnh nhân tử vong tại nhà riêng.

Bệnh nhân 1040 tử vong sau 3 lần có kết quả âm tính với COVID-19

Chẩn đoán tử vong hồi cứu: viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân có tiền sử Hội chứng Guilain Barre, đái tháo đường type 2, suy kiệt nặng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 34 ca nhiễm COVID-19. Đa số các bệnh nhân tuổi cao, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, suy kiệt, suy đa tạng...

Về tình hình dịch COVID-19, hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Đến cuối tháng 8/2020, dịch bệnh đã lây lan sang 215 quốc gia và vùng lãnh thổ với số người mắc bệnh lên đến 25 triệu người. Số ca tử vong là 850.000 người.

Tính đến ngày 31/8, Việt Nam ghi nhận 1040 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có 690 người lây nhiễm trong nước, 350 bệnh nhân từ nước ngoài trở về. Đã có 34 bệnh nhân tử vong.

Để chủ động phòng, chống COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mọi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch. Bộ Y tế vừa gửi đến bạn “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” với các nội dung chính sau đây:

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế…). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

KHÔNG TẬP TRUNG đông người.

KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vnđể được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày