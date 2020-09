Bệnh nhân 17 đã khai báo gian dối và 'qua mặt' công an tại sân bay như thế nào?

Từ tháng 2/2020, bệnh nhân 17 đã đi qua nhiều quốc gia Anh, Pháp, Italy trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại châu Âu. Rạng sáng 2/3, N. trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài.



Ngày 6/3, N. được giới thiệu đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) để theo đõi điều trị và đã được bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19.

Bệnh nhân 17 trong thời gian điều trị tại phòng áp lực âm

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lúc 22h cùng ngày, thành phố Hà Nội tổ chức họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, nhằm nhanh chóng khoanh vùng, triển khai các biện pháp cách ly những đối tượng và các địa bàn có nguy cơ.



Một đoạn phố Trúc Bạch (Hà Nội) nơi ở của bệnh nhân với 66 hộ, 189 nhân khẩu được phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19.



Bệnh nhân cho biết trong thời gian từ khi về nước tới khi tới bệnh viện khám, N. chỉ ở trong phòng, có tiếp xúc một số người. Bộ Y tế xác nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 do tiếp xúc với bệnh nhân này là tài xế và bác gái (là bệnh nhân 19). Ngày 30/3, bệnh nhân số 17 được xuất viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong khi bác gái phải can thiệp ECMO thời gian dài và từng suýt mất mạng khi đối mặt với 3 lần ngừng tim.



Bệnh nhân đã khai báo gian dối như thế nào?



Chiều 13/3, đại tá Nguyễn Văn Thống – Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhận cảnh (Bộ Công an) đã thông tin về nguyên nhân bệnh nhân thứ 17 dễ dàng “lọt” qua chốt kiểm dịch tại sân bay.



Qua điều tra, Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài xác định, N.H.N. đã sử dụng 2 hộ chiếu là hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Anh trong quá trình di chuyển ở châu Âu và về Việt Nam.



Ngày 15/2/2020, N.H.N sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục hàng không và xuất cảnh trên chuyến bay VN0055 theo hành trình từ Nội Bài sang Anh.



Trong thời gian di chuyển tại châu Âu, N. sử dụng hộ chiếu Anh để tiện di chuyển, trong đó cô này đã đi qua Ý - nơi bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất châu Âu thời điểm đó. Công dân anh có thể tự do đi lại ở các nước châu Âu mà không cần visa.

Khách sạn nơi bệnh nhân 17 sinh sống bị phong tỏa



Sau khi đi khắp châu Âu, N. dùng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh về nước trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài hôm 2/3/2020. Sau khi đi qua khu vực kiểm dịch y tế, đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh, Công an Cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ các trang của hộ chiếu, không phát hiện có dấu kiểm chứng nhập, xuất cảnh của Italy cho nên đã giải quyết nhập cảnh bình thường, không phát hiện được hành khách này đã đi qua vùng dịch.

Không chỉ vậy, trong lời khai y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam, N. đã không khai đúng sự thật. Theo bác sĩ Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết: “Khi hành khách khai báo xong, chúng tôi có phỏng vấn, điều tra thêm nhưng người này vẫn khẳng định đi từ Anh về chứ không đi qua các nước khác”, ông Tuấn khẳng định.



Thực tế, CDC Hà Nội chỉ phụ trách việc kiểm tra tờ khai y tế tại sân bay, còn việc kiểm tra hộ chiếu thì do An ninh cửa khẩu Nội Bài thực hiện.



Tính đến ngày 14/3, 14 người trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines, từ London (Anh) đáp xuống sân bay Nội Bài được xác định mắc COVID-19.



Bệnh nhân Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam đã đi những đâu, tiếp xúc với ai?