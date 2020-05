Bệnh nhân 224 ở ổ dịch bar Buddha 2 lần tái dương tính, phải nhập viện lần thứ 3 điều trị

6 bệnh nhân tái dương tính khác liên quan đến ổ dịch này gồm:

BN235: nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3/2020 có đi quán Bar Buddha (TP. Hồ Chí Minh).



BN207: nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng BN151.



BN206: nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại Quận 2, TPHCM; là lái xe riêng của BN124 và BN151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại Đồng Nai và TP.HCM.

BN157: nữ, quốc tịch Anh, 31 tuổi, trú tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh, là người có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha.

BN151: nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với BN124.

BN124: nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar Buddha.

