Bệnh nhân 338 tái dương tính với COVID-19 khiến nhiều người phải cách ly khẩn cấp

Tin tức mới nhất ngày 16/8, báo Giao Thông dẫn lại báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cho biết: Bệnh nhân 338 sau khi trở về địa phương ngày 15/8 từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tái dương tính COVID-19 . Hiện tại, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục điều trị.



Theo đó, bệnh nhân 338 là bệnh nhân nam, 38 tuổi. Bệnh nhân vốn là công nhân tại Cô-oét về nước từ 16/6 sau đó được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu và điều trị luôn ở đây sau khi xác định nhiễm COVID-19.



Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh minh họa.



Đến ngày 14/8, bệnh nhân được xác định khỏi bệnh, xét nghiệm âm tính và hoàn thành thời gian cách ly. Do đó, bệnh nhân được trở về địa phương.



Ngày 15/8, bệnh nhân đi từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) ra Nội Bài trên chuyến bay VN242. Chuyến bay khởi hành lúc 7h, đến Sân bay Nội Bài lúc 9h10. Sau đó, bệnh nhân 338 đi taxi về nhà mình ở thôn Cảy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Khi thấy các triệu chứng như khó thở nhẹ, mệt mỏi, run chân tay, bệnh nhân đã được xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trên xe khi đó có một lái xe và một nhân viên y tế, tất cả đều được mang đồ bảo hộ.

Lúc 14h ngày 15/8, bệnh nhân nhập viện và vào khu cách ly trong tình trạng không sốt, tỉnh táo, tức ngực, khó thở, rát họng nhẹ, run chân tay, tim phổi chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.





Một chốt chống dịch COVID-19 ở Bắc Giang. Ảnh minh họa.

Tại bệnh viện tỉnh Bắc Giang, bệnh nhân có kết quả sàng lọc lâm sàng COVID-19 là dương tính. Đến 19h30 cùng ngày, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị.





Qua rà soát, tỉnh phát hiện 6 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã ngay lập tức được đưa đi cách ly tập trung.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ