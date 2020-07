Bệnh nhân 416 có triệu chứng giống phi công người Anh, buộc phải can thiệp ECMO

Chiều 25/7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cho biết bệnh nhân 416 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh tình chuyển xấu nhanh đã được can thiệp ECMO.

PGS Sơn phân tích, bệnh nhân khởi phát ngày 18/7, đến ngày 23/7 thì suy hô hấp nhanh buộc phải thở máy.



Đến trưa 25/7, tình trạng bệnh nhân chuyển xấu nhanh do hội chứng "cơn bão Cytokine" (cơ thể phản ứng quá mức đối với các kích thích từ bên ngoài, hệ miễn dịch tiết ra chất làm tổn hại tế bào). Đây là hiện tượng mà các bác sĩ Việt Nam đã gặp ở nam phi công người Anh (bệnh nhân 91).







Ê kíp BV Chợ Rẫy đã có mặt tại Đà Nẵng

Hội đồng chuyên môn của Tiểu ban điều trị đã họp lần 1 có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu như GS Nguyễn Gia Bình, GS Ngô Quý Châu, GS BV Bạch Mai, các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Trung ương Huế... Hội đồng chuyên môn chỉ định can thiệp ECMO với bệnh nhân này.



Trước đó, từ trưa 24/7, ê kíp từng điều trị cho phi công người Anh tại Bệnh viện Chợ Rẫy gồm BSCKII Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực và bác sĩ Ngô Việt Anh, điều dưỡng Nguyễn Văn Hải đã có mặt ở Đà Nẵng để hỗ trợ các đồng nghiệp. Ê-kíp của Bệnh viện Chợ Rẫy là các nhân viên y tế đã thực hiện can thiệp ECMO cho bệnh nhân 91 những ngày đầu.

Bệnh nhân số 416 là nam, 57 tuổi, thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ông khởi phát triệu chứng ngày 17/7 với các biểu hiện ho, sốt. Đến ngày 20/7, ông tới khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng, kết quả chụp X-quang có tổn thương phổi dạng viêm. Sau 5 lần xét nghiệm, bệnh nhân được khẳng định mắc COVID-19 vào trưa 25/7. Đây ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong 99 ngày qua.

Theo thông tin người nhà, trong vòng 1 tháng gần đây, bệnh nhân chỉ ở tại TP Đà Nẵng, hàng ngày ít đi xa khỏi khu vực lưu trú, chỉ ở nhà trông cháu ngoại, giao tiếp với hàng xóm xung quanh, không tiếp xúc với người lạ.

Ngày 7/7, bệnh nhân đưa mẹ vào vào Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn để điều trị bệnh tim và chăm sóc mẹ 2 ngày tại đây. 3 ngày sau, mẹ bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngày 16/7, ông này đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) để chăm sóc mẹ đang nằm viện. Ngày 17/7, ông về nhà và có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân tham dự tiệc ăn hỏi tại đường Nguyễn Lương, Hòa Khánh Bắc.

Ngày 18/7, bệnh nhân có đi đám cưới cháu ruột của vợ tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (Đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Truy vết bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng

Theo Hà Ly/SKCĐ